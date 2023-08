Telco Transformation Latam discutirá o futuro das telecomunicações na América Latina

O aumento da adoção de novas tecnologias obriga as operadoras de telecomunicações a atualizar as capacidades da rede. Mas que tecnologia de rede eles devem implementar? E como eles podem aproveitar as novas soluções para otimizar os serviços que oferecem?

Para ajudar a responder essas incógnitas, a Conecta Latam, empresa que organiza eventos e conferências especializadas no setor de telecomunicações na América Latina, realizará o Telco Transformation Latam, evento de destaque que reunirá executivos, especialistas e profissionais do setor de telecomunicações no final de agosto, no Rio de Janeiro.

Os organizadores estimam a participação de mais de 400 executivos e mais de 80 palestrantes especializados na Telco Transformation Latam. "O evento será um ambiente de networking dinâmico e enriquecedor, proporcionando oportunidades únicas para fazer conexões valiosas e colaborar com os principais players do setor", afirmam.

O evento irá explorar e debater questões-chave para a indústria, separadas em três linhas de conferências que acontecerão simultaneamente:

• Fraud &Security: As mais recentes estratégias e soluções para combater fraudes e garantir a segurança das telecomunicações na América Latina.

• 5G & Network Transformation: transformações trazidas pelo 5G que estão impulsionando a indústria na região.

• Digital Transformation, AI, Big Data & Analytics: Como a transformação digital, a inteligência artificial, o big data e a análise de dados estão moldando o cenário das telecomunicações na América Latina.

Vale ressaltar que, embora as sessões sejam ministradas em espanhol e português do Brasil, a tradução simultânea será oferecida para garantir uma experiência inclusiva e acessível para todos os participantes.

Durante o evento, temas como:

- Visão geral do mercado de Telecom na América Latina

- Desafios e oportunidades para as Telcos nos próximos 2 anos

- Explorar as medidas e soluções de segurança disponíveis após o lançamento do 5G

- Customer Experience e Customer Success em Telcos

O 5G está atendendo às expectativas da indústria neste estágio inicial de adoção de tecnologia?

- Melhores práticas para lidar com dados confidenciais e garantir a privacidade e segurança do cliente

- Exploração das possibilidades oferecidas pela inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) na indústria de telecomunicações

- Desafios e tendências na área de fraude na região

O Telco Transformation Latam será uma oportunidade para os participantes se atualizarem, adquirirem conhecimento valioso e interagirem com os principais influenciadores e tomadores de decisão do setor de telecomunicações.

Entre os palestrantes confirmados estão executivos da ANATEL, ANTEL Uruguay, ALGAR Telecom, BB Media, Banco Itaú, Claro, ETB Colombia, FIBRASIL, InovaHC, NLT Telecom, Nuh! Digital, OI, Personal Paraguay, Sky Brasil, Tá Telecom, TELCOMP, Telecom Argentina, Telefónica Chile, TIM, V.tal, Vero Internet e VIVO.

O evento é patrocinado pela Minsait by Indra, Akamai, iConectiv, Informatica, MJV, Infopulse, Ookla, Radcom, Red Hat, Enghouse Networks, Ícaro, BMC, Sixbell, VIAVI e Optiva. Computer Weekly Brasil e Computer Weekly en Español participam como parceiros de mídia.

O Telco Transformation Latam será realizado nos dias 29 e 30 de agosto no Hotel Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro. Para mais informações e inscrições, acesse: https://www.conecta-latam.com/telcotransformation.