Como IA e ML em Open RAN aliviam a complexidade da rede

Novas tecnologias, bem como a natureza distribuída complexa da maioria dos ambientes de rede, dificultam o gerenciamento de rede. Ironicamente, para superar essa complexidade, algumas empresas estão incorporando ainda mais tecnologias –incluindo inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML)– em suas arquiteturas de rede.

Empresas não são as únicas organizações que enfrentam esse dilema com o gerenciamento de rede. As operadoras de rede móvel (MNOs) também enfrentam complexidade em suas redes, inclusive com a implantação de rede 5G. Mas as MNOs estão avaliando novas tecnologias para simplificar as operações.

Uma maneira pela qual as operadoras estão tentando reduzir a complexidade é por meio da rede de acesso de rádio aberta (Open RAN). Com a arquitetura Open RAN, as operadoras usam equipamentos não-proprietários para melhorar a interoperabilidade, reduzir custos e aumentar a programabilidade.

Em um recente webinar, "Como Automatizar Operações Preditivas com IA/ML e Open RAN", Brian Walsh -gerente de marketing de produto da Parallel Wireless- falou sobre como as MNOs podem se beneficiar do uso de IA e ML em Open RAN, com uma abordagem celular para endereçar operações complexas.

“O Open RAN e novas abordagens em IA e ML podem ajudar as operadoras móveis a otimizar as operações em suas redes, reduzindo custos e complexidade”, disse Walsh.

Desafios para operadoras De acordo com Walsh, as MNOs enfrentam pressão para evoluir as operações comerciais para aumentar os lucros e se diferenciar dos concorrentes. Além desses desafios, novas tecnologias como o 5G deram aos usuários finais expectativas mais altas em relação à qualidade do serviço que eles podem esperar dos provedores. Algumas dessas expectativas incluem: alto rendimento

baixa latência

modernização da rede

qualidade e consistência "As operadoras móveis devem encontrar novas maneiras de aumentar sua margem e melhorar a eficiência operacional da rede com um ambiente de entrega de serviços mais flexível e ágil, ao mesmo tempo reduzindo Capex e Opex", disse Walsh. Mas fornecer esses serviços de rede aumenta os custos e a complexidade, segundo Walsh. Por exemplo, usar 5G e gerações anteriores de conectividade celular –como 3G e 4G– para suportar redes de acesso requer maior capacidade de RAN e redes mais densas. A densificação da rede –o processo de adicionar mais torres de celular para aumentar a capacidade de uma rede– pode melhorar a conectividade e a confiabilidade, entre outros benefícios. No entanto, o desafio da densificação é que é difícil para as operadoras receberem permissão para configurar novos sites de células. Mas prevê-se que as redes 5G sejam 100 vezes mais densas que as redes 3G, e a densificação é fundamental para implantar o 5G e alcançar seus benefícios, disse Walsh.

IA e ML em Open RAN podem permitir a auto-otimização As arquiteturas de RAN aberta permitem que as operadoras forneçam recursos de auto-otimização de rede, que usam a automação para gerenciar uma rede com mais eficiência. Walsh descreveu os quatro componentes a seguir que ajudam a aumentar a eficiência da rede: automação

arquitetura

aplicativos

IA e ML Automação Automatizar tarefas de rede e provisionamento sem toque pode simplificar as operações e o gerenciamento da rede, disse Walsh. Os operadores usam a automação para aumentar a escala de suas operações sem empregar mais funcionários. Arquitetura Um avanço com a arquitetura Open RAN é a incorporação de estruturas de ML. Por exemplo, o controlador inteligente RAN permite que os operadores controlem a RAN programaticamente em tempo real e fora dele. Aplicativos Os aplicativos de RAN aberto suportam modelos de ML, que automatizam a rede e tomam decisões orientadas por dados. De acordo com Walsh, organizações terceirizadas ou MNOs podem desenvolver aplicativos Open RAN. IA e ML Os modelos preditivos de IA e ML usam algoritmos para processar dados analisando eventos de dados anteriores e atuais e encontrando padrões. A implementação dessas ferramentas e automação nas arquiteturas Open RAN ajuda a eliminar erros humanos e serve como um avanço significativo no setor de rede, disse Walsh.

Desafios de implantação de Open RAN O ideal, de acordo com Walsh, é combinar os quatro componentes acima resulta na criação de redes inteligentes e auto-otimizáveis. Mas o ceticismo sobre o Open RAN permanece, apesar dos casos de uso. Semelhante à IA e ML, o Open RAN é um desenvolvimento recente no mundo das redes, e as MNOs hesitam em implementá-lo. Um estudo da Mobile World Live, em parceria com a Aspire Technology, pesquisou 370 operadoras de vários setores e descobriu que as operadoras estão divididas na implantação do Open RAN. Grande parte dessa relutância decorre do fato de que os operadores não estão informados sobre a tecnologia. Estima-se que 57% dos entrevistados disseram que precisam aprender mais sobre Open RAN ou não estão familiarizados com a tecnologia. A pesquisa da Eightfold AI reafirma isso; de acordo com um um estudo retirado de um conjunto de dados de 500.000 perfis de funcionários de telecomunicações, 33% das funções de engenheiro de rede e operações não estão equipadas para oferecer ofertas inovadoras. Algumas dessas ofertas incluem tendências emergentes de tecnologia de rede, como 5G e Open RAN.