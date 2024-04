Maior segurança e resiliência são fatores-chave para a adoção de redes móveis privadas 5G

Embora as redes móveis privadas estejam a emergir como uma alternativa viável às redes empresariais tradicionais, o ecossistema de redes privadas desagregadas, a vasta gama de domínios, tecnologias e a diversidade de casos de utilizadores resultam numa complexidade maior do que a das redes empresariais (WANs) em que as empresas dependiam anteriormente, de acordo com um estudo da Spirent.

A pesquisa Private Networking Value Acceleration do fornecedor de soluções de teste e garantia para dispositivos e redes de próxima geração examinou as principais tendências e requisitos de empresas em potencial em torno da adoção de redes móveis privadas (PMNs) 5G. Foi compilado pela STL Partners e entrevistou 200 empresas dos setores industrial, de serviços financeiros, de transporte e logística, e de petróleo, gás e mineração. Identificou motivadores técnicos e comerciais, desafios, gerenciamento de nível de serviço (SLM), ecossistemas de entrega e centros de compra para redes 5G privadas.

No geral, a pesquisa revelou que a segurança e a resiliência da rede são os principais fatores que motivam as empresas a considerar redes privadas, impulsionando um mercado que Spirent prevê que atingirá US$ 7,7 bilhões até 2027. O SLM foi considerado especialmente crítico porque as redes privadas permitem diretamente resultados de negócios empresariais que são impactados pelo desempenho da rede e pela conformidade com o acordo de nível de serviço (SLA).

No entanto, maior segurança e confiabilidade da rede são os dois principais valores de negócios que as empresas exigem alcançar com sua rede privada. Isto, disse Spirent, deveu-se aos requisitos de sensibilidade em torno da soberania dos dados e da propriedade intelectual, sendo a segurança e a fiabilidade consideradas "apostas" para permitir casos e custos de utilizadores de missão crítica, e a complexidade actual de tentar implementar segurança e fiabilidade no melhor esforço. redes.

Do ponto de vista empresarial, as empresas estavam a tentar passar dos modelos CAPEX para OPEX, uma vez que as redes privadas são normalmente financiadas por orçamentos de TI. Muitas empresas preferem modelos como serviço baseados no consumo. Além disso, as empresas pareciam dispostas a pagar mais por um aumento nos requisitos de nível de serviço, mas SLAs rigorosos são considerados difíceis de alcançar nas redes públicas atuais.

O estudo também observou que a automação e os testes contínuos ao longo de todo o ciclo de vida, desde o projeto da rede/dispositivo até os testes de aceitação do local e a garantia operacional em tempo real e o gerenciamento de SLA, foram essenciais para implementar e gerenciar diversas redes privadas e reduzir custos operacionais.

“A Spirent viu em primeira mão como os requisitos de resiliência, a complexidade e os limites de risco das redes privadas estão a introduzir novas dinâmicas. Para garantir o sucesso, é essencial realizar testes rigorosos em todas as etapas do ciclo de vida da rede privada – desde o projeto da rede e testes de validação, testes de campo e de aceitação até operações e manutenção da rede ativa”, disse Marc Cohn, principal estrategista de redes privadas em Spirent. “A automação e a simplificação dos testes também são essenciais para implantar e gerenciar diversas redes privadas e reduzir custos operacionais”.

Olhando para o futuro, o estudo observou que as redes privadas devem suportar diversas aplicações, ambientes e modelos de negócios, aumentando a complexidade, e embora os PMNs ofereçam capacidades anteriormente inalcançáveis e um custo total de propriedade significativamente mais baixo, uma complexidade sem precedentes requer uma nova abordagem ao SLM.

“O gerenciamento abrangente e robusto do nível de serviço da rede privada é uma ferramenta essencial para garantir os resultados do negócio conforme planejado. Uma vez implementado, existe uma oportunidade significativa para as MNOs e CSPs rentabilizarem os seus investimentos em 5G”, acrescentou Cohn.

"No entanto, como mostra a pesquisa, nada disso é possível sem uma estratégia de testes madura implementada e empregada no planejamento e desenvolvimento e em todo o ciclo de vida da solução."