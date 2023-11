Em 2024, o caminho é economizar sem perder competitividade

O equilíbrio entre as pressões orçamentárias e a necessidade crescente de mais armazenamento de dados impulsionará a demanda por aquisição de tecnologias de infraestrutura baseadas em assinatura no próximo ano. Há várias razões para isso, tanto em termos de custo quanto de objetivos como, por exemplo, a redução do custo total de propriedade (TCO). Sair do modelo CapEx para assinaturas (OpEx) pode gerar economias significativas de TCO para as empresas no longo prazo da vida útil de um produto.

Os serviços estão impulsionando esse tipo de demanda, à medida que os líderes percebem que o valor dos SLAs está nos modelos de assinatura, com garantias robustas e sem se preocupar em pagar por mais do que precisam –tudo é entregue conforme a necessidade de uso. Aliás, as empresas já vêm notando que esse consumo flexível também favorece as metas de consumo consciente de energia e de resfriamento de equipamentos, e apostam cada vez mais no OpEx para se manterem em conformidade com suas metas ESG.

A tecnologia por trás dos modelos de assinatura é tão importante quanto a simplicidade de consumi-los. Ela precisa ser fácil de operar e oferecer acesso às inovações mais recentes, como o armazenamento baseado na tecnologia flash, em que muitos fornecedores estão evoluindo para oferecer o desempenho necessário para gerenciar o crescente aumento dos dados. Juntos, os benefícios de custo e a facilidade de uso tornarão os modelos de assinatura ainda mais populares no próximo ano.

A corrida contra o tempo pelo planeta Embora a criticidade da crise climática não seja segredo para ninguém, ainda há uma grande desconexão dentro das empresas quando se trata de ESG. As empresas não estão conseguindo colocar incentivos tangíveis na compra de soluções sustentáveis e essa falta de orientação e responsabilidade está avançando lentamente. A sustentabilidade e o consumo de energia andam de mãos dadas, há um impulso para medir o custo por watt e considerar isso nas decisões. Na verdade, 80% da pegada de carbono de um data center é o funcionamento diário das operações e, ainda assim, isso não está sendo levado em conta nas compras. Desta forma, este fato pode ser alterado por meio dos principais processos de responsabilidade, incluindo aplicar a economia de custos de sustentabilidade às metas e recompensas dos tomadores de decisão, progresso da sustentabilidade em toda a empresa vinculado ao desempenho com KPIs sobre consumo de energia e avaliações e metas dos funcionários com o objetivo de promover mudanças significativas. Em 2024, todas as empresas devem ser obrigadas a considerar as metas de ESG em suas operações e ser responsáveis por suas ações. Elas precisam ser mais sustentáveis e reduzir os custos, adicionando flexibilidade à infraestrutura. Isso inclui reorganizar as equipes, avaliar fornecedores, repensar o custo dos ativos de tecnologia, minimizar o lixo eletrônico e usar apenas o armazenamento necessário. O governo tem, é claro, um papel fundamental nesse sentido, identificando os meios de proporcionar mudanças sustentáveis significativas como, por exemplo, investimentos em tecnologia para reduzir o consumo de energia em vez de práticas de compensação de carbono. Além disso, também devemos procurar estabelecer padrões a serem seguidos pelas empresas, caso contrário, continuaremos a criar resíduos desnecessários e não teremos mais um planeta para cuidar.

A tecnologia que sustenta a IA generativa A corrida desenfreada para desenvolver e implementar soluções de IA generativa está levando a uma nova onda de interesse e adoção de contêineres, com base no crescimento existente. Para lidar com as demandas de IA, os cientistas e desenvolvedores de dados precisam de uma plataforma ágil que lhes permita acompanhar o ritmo das demandas de negócios. Cada vez mais, o Kubernetes e os contêineres estão sendo vistos como a plataforma ideal para essa finalidade. Há uma percepção cada vez maior de que os contêineres são fundamentais para a IA em quase todos os estágios, já que todas as ferramentas de IA são empacotadas em contêineres. Eles também são vitais para o sucesso da parte mais difícil da IA: o treinamento de grandes modelos de linguagem. Antes que um modelo possa ser treinado, muitos processos devem ser executados, incluindo a curadoria, a limpeza e a amplificação dos dados. Todas as ferramentas que executam essas tarefas residem em contêineres. Vimos duas ondas na ascensão dos contêineres e sua evolução. A primeira foi stateless, que envolvia cargas de trabalho que iam para os contêineres; a segunda foi stateful, com bancos de dados e aplicações essenciais migrando para contêineres, exigindo armazenamento de dados. Agora estamos entrando em uma terceira onda, com os contêineres conduzindo e habilitando o pipeline de dados e a cadeia de ferramentas de IA. A dependência de contêineres continuará em 2024 e além, impulsionada pela IA.

Impacto das novas regulamentações nas compras de tecnologia As mudanças nas políticas e legislações estão causando impacto no mercado de tecnologia, forçando os compradores a levarem em conta regulamentações novas e emergentes ao tomar decisões de compra. A tendência é que isso continue em 2024. A mudança regulatória está surgindo em duas frentes amplas – sustentabilidade e resiliência de tecnologias de informação e comunicação (TICs), incluindo segurança cibernética. Com isso, as empresas precisam realizar uma análise minuciosa de todos os ativos de tecnologia antes de se comprometerem com uma compra, pois sabem que suas decisões serão relatadas e não querem ser surpreendidas com uma infraestrutura ineficiente e que gere desperdícios. Os fornecedores de tecnologia precisam ser claros quanto à conformidade regulamentar de seus produtos e soluções, tanto agora quanto no futuro. Para aqueles que possuem credenciais sólidas, principalmente em sustentabilidade, essa será uma vantagem competitiva.