Como utilizar dados para conhecer melhor o cliente e cumprir a agenda ESG

Um relatório produzido pela Corinium e pela Denodo apresentou os resultados de uma pesquisa realizada com 100 executivos do Reino Unido e do norte da Europa, ocupantes de cargos de tomada de decisão, como Chief Information Officer (CIO) e Chief Data Officer (CDO). Os entrevistados revelaram o que suas empresas estão fazendo para alcançar uma visão 360 graus (ou integral) do cliente, além de respeitar a agenda ESG –sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa.

No entanto, após atingir a visão de 360 graus, é necessário trabalhar para mantê-la. "Sem uma manutenção regular, essa visão pode rapidamente se tornar desatualizada e incompleta. Com isso, as mudanças necessárias podem ser difíceis e custosas, caso não sejam realizadas de forma ágil", alerta Charles Southwood, da Denodo. É por isso que, uma vez que os líderes de dados tenham desenvolvido um sistema para insights em tempo real sobre os clientes, é preciso mantê-lo em funcionamento, com vigilância e investimentos contínuos.

O principal benefício de uma visão de 360 graus mencionado pelos entrevistados foi a capacidade de identificar oportunidades de cross-sell e upsell , com 76% afirmando que isso se aplicava a suas empresas. Números semelhantes, 75% e 74%, respectivamente, disseram que a capacidade de personalizar campanhas de marketing e melhorar o atendimento ao cliente estavam entre as recompensas de se alcançar esta compreensão.

Devido aos fortes incentivos de mercado que encorajam o acesso rápido aos dados, muitas instituições financeiras já estão relativamente avançadas em sua jornada para alcançar uma visão de 360 graus do cliente. Todos os 100 dos executivos entrevistados na pesquisa disseram ter iniciado essa jornada, e apenas 8% afirmaram que sua visão do cliente era "pouco completa". A maioria disse que sua visão era "em parte completa" (50%) ou "muito completa" (42%).

O documento enfatiza que criar e manter uma visão de 360 graus do cliente é vital para as empresas financeiras que desejam conhecer melhor seu público e fornecer produtos e serviços personalizados. Com este maior entendimento, as organizações financeiras podem identificar oportunidades, melhorando a fidelidade do cliente e aumentando a receita ao mesmo tempo.

Aplicando a agenda ESG

Segundo afirma o relatório, demonstrar um compromisso com a responsabilidade ambiental tornou-se vital para a maioria das grandes empresas. No entanto, alcançar metas ambientais, sociais e de governança (ESG) pode ser particularmente desafiador para as organizações financeiras, pois elas precisam equilibrar seus objetivos econômicos com sua responsabilidade de promover o desenvolvimento econômico sustentável e mitigar as mudanças climáticas. Alguns desafios adicionais são a complexidade das métricas ESG, a disponibilidade limitada de dados de sustentabilidade e as mudanças nos padrões para relatórios e conformidade em diferentes regiões.

Apesar desses obstáculos, as instituições financeiras reconhecem cada vez mais a importância das metas ESG e da emissão líquida zero e estão tomando medidas para considerar esses fatores em seus processos de tomada de decisão. Isso inclui a adoção de estratégias de investimento sustentável, o envolvimento com outras empresas em questões ESG e o desenvolvimento de estruturas de relatórios ESG mais abrangentes.