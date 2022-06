6 tendências de tecnologia no setor de viagens em 2022

A tecnologia pode mudar a maneira como as pessoas viajam, proporcionando conveniência, segurança e menos pontos de contato.

Depois de mais de dois anos de restrições COVID-19, as pessoas estão ansiosas para viajar e compensar o tempo perdido, algo conhecido como “viagem de vingança”.

Ainda assim, viajantes a lazer ou negócios querem se sentir seguros ao reservar viagens em meio à pandemia.

Aqui estão seis tendências de tecnologia de viagem para 2022.

Tecnologia móvel Os smartphones são parte integral da vida de muitas pessoas. Smartphones são dispositivos de comunicação, planejadores, mapas, guias de viagem pessoal e localizadores de restaurantes, entre outras coisas. É por isso que muitas empresas fizeram da tecnologia móvel parte de seus planos de negócios. Aqui estão alguns itens que empresas têm criado para seus usuários: Aplicativos móveis. A Southwest Airlines é uma das muitas empresas que fornecem um aplicativo móvel para viajantes. Aqui, as pessoas podem reservar e fazer check-in para voos, verificar o status de um voo e acessar seu cartão de embarque e conta de recompensas. Algumas empresas, como a Hilton, até oferecem a opção por chaves de quarto digital usando um aplicativo.

A Southwest Airlines é uma das muitas empresas que fornecem um aplicativo móvel para viajantes. Aqui, as pessoas podem reservar e fazer check-in para voos, verificar o status de um voo e acessar seu cartão de embarque e conta de recompensas. Algumas empresas, como a Hilton, até oferecem a opção por chaves de quarto digital usando um aplicativo. Bate-papo no aplicativo. A JetBlue também tem um aplicativo móvel. Incluso nele está um recurso de bate-papo no aplicativo que permite que os usuários conversem com funcionários enquanto estão em movimento para assistência rápida –parte da estratégia de engajamento do cliente da JetBlue enfrentam longas filas de atendimento ao cliente no aeroporto.

A JetBlue também tem um aplicativo móvel. Incluso nele está um recurso de bate-papo no aplicativo que permite que os usuários conversem com funcionários enquanto estão em movimento para assistência rápida –parte da enfrentam longas filas de atendimento ao cliente no aeroporto. Filas virtuais. Filas virtuais permitem que os viajantes entrem em uma fila sem esperar fisicamente com outras pessoas pelo que às vezes pode ser horas. Harry Potter Nova York é uma dessas lojas que oferecem esse tipo de fila. Para entrar na fila, os visitantes digitalizam um código QR com seu smartphone na loja e digitam os detalhes de seu grupo. Os visitantes então recebem uma mensagem quando é a sua vez de entrar na loja.

Filas virtuais permitem que os viajantes entrem em uma fila sem esperar fisicamente com outras pessoas pelo que às vezes pode ser horas. Harry Potter Nova York é uma dessas lojas que oferecem esse tipo de fila. Para entrar na fila, os visitantes digitalizam um código QR com seu smartphone na loja e digitam os detalhes de seu grupo. Os visitantes então recebem uma mensagem quando é a sua vez de entrar na loja. Códigos QR para menus.No início da pandemia, muitos restaurantes passaram a fornecer códigos QR aos clientes para acessar menus virtuais enquanto jantavam. Isso eliminou o ponto de contato potencialmente cheio de germes dos menus físicos. Um dos restaurantes a fazer isso foi o Shorty's Mexican Roadhouse em New Hampshire. Os clientes escaneiam um código QR com seu smartphone e o menu do restaurante aparece em seu dispositivo.

Pagamentos sem contato Os métodos de pagamento sem contato também se tornaram cada vez mais populares na indústria do turismo. A pandemia tornou quase uma necessidade, já que as pessoas se afastavam de trocas de cartões físicos e dinheiro. Pagamentos por aproximação funcionam segurando um cartão de crédito –ou outro dispositivo, como um smartphone, relógio ou chave fob– perto de um leitor de cartão. O dispositivo do usuário se comunica com o leitor usando a tecnologia RFID, em vez de deslizar uma tira magnética ou inserir um cartão de crédito em uma máquina. O Walt Disney World usa pagamentos sem contato. Enquanto cartões de crédito por aproximação, Apple Pay e Google Pay são todos aceitos, a Disney também usa pulseiras, conhecidas como MagicBands. Os hóspedes podem optar por vincular seu cartão de crédito à sua MagicBand e, em seguida, fazer compras com o toque de um pulso.

Internet das coisas A internet das coisas (IoT) é um sistema de dispositivos interconectados com identificadores exclusivos que podem transferir dados por uma rede sem interação humana. E na indústria da hospitalidade, a IoT pode eliminar pontos de contato frequentes e melhorar a experiência do cliente. Um resort, o Aria em Las Vegas, implementou a tecnologia IoT em quartos de hotel. Usando um tablet no quarto, os hóspedes podem controlar as cortinas, temperatura e iluminação. Os hóspedes também podem coordenar sua forma de despertar para incluir um alarme, abertura de cortinas e luzes acesas ao mesmo tempo.

Chatbots Os chatbots simulam conversas humanas através de interações telefônicas e de texto. Eles podem aliviar o congestionamento nas centrais de atendimento e fornecer aos clientes respostas em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais comumente, os chatbots respondem perguntas frequentes, como horário de operação e como pagar uma conta. Eles podem ser encontrados em sites da empresa e redes sociais. A companhia aérea AirAsia oferece um chatbot chamado AVA em seu site. A AVA pode ajudar os viajantes a reservar voos, pagar contas, escolher assentos, redefinir senhas, responder perguntas sobre restrições COVID-19 e muito mais. A AVA também está disponível no Facebook. No entanto, a AVA não é capaz de responder a todas as perguntas, momento em que os hóspedes precisariam falar com um agente ao vivo. Saiba mais aqui sobre como a indústria da hospitalidade está usando inteligência artificial.

Robôs Os robôs também têm sido cada vez mais amplamente utilizados –especialmente na indústria de serviços alimentares. Mais uma vez, robôs eliminam a necessidade de interação humana e o potencial para espalhar germes. Os robôs foram especialmente prevalentes durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim. No centro de mídia principal, os convidados pediam comida de seus telefones, e os robôs cozinhavam. Quando tudo estava pronto, os robôs entregavam as refeições usando trilhos no teto, deixando os pratos cair onde os convidados estivessem sentados. Robôs também perambulavam pelos corredores do centro de mídia, mantendo os andares limpos.