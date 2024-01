Na CES 2024, Dassault Systèmes mostra evoluções em gêmeos virtuais para saúde

Décadas de pesquisas científicas sobre o corpo humano e a inteligência artificial (IA) estão inaugurando uma nova era dos cuidados médicos personalizados com mais precisão, eficiência e customização para cada indivíduo.

Na CES 2024, a Dassault Systèmes apresentará as últimas inovações em gêmeos virtuais humanos que aproveitam a inteligência artificial para estabelecer um novo padrão nos cuidados de saúde com precisão, assim como aceleram avanços revolucionários em pesquisas médicas e eficiência de testes clínicos.

Por meio de interações diretas com as tecnologias e as pessoas, os visitantes vão entrar em um mundo virtual onde tecnologia e cuidados médicos convergem, explorando o coração, cérebro, pulmões, intestino e olhos, além de aprenderem como um gêmeo virtual personalizado pode orientar o que você come, como se exercita, entre outras orientações. Essa experiência culmina com demonstrações práticas que revelam o poder da colaboração entre os projetos Living Heart e Living Brain, soluções virtuais dos testes clínicos da MEDIDATA, da Dassault Systèmes, e o futuro da nutrição personalizada da indústria de bens de consumo e varejo.

Os visitantes também vão explorar o impacto dos gêmeos virtuais na cardiologia, neurologia, oncologia, virologia e oftalmologia, desde a substituição de testes animais até a prática médica com alta precisão.

Líderes empresariais vão descobrir como os gêmeos virtuais estão substituindo humanos em testes clínicos e sobre o projeto ENRICHMENT, uma colaboração com o FDA (U.S. Food and Drug Administration), que visam estabelecer um novo padrão em pesquisa clínica. Profissionais da saúde vão descobrir como os gêmeos virtuais humanos são uma das maiores esperanças para estender a expectativa de vida por meio de estudos de caso que apresentam o gêmeo virtual de um corredor de maratonas e a dieta personalizada a partir do microbioma de uma pessoa.

Em uma apresentação paralela, o 3DEXPERIENCE Lab da Dassault Systèmes, um laboratório de inovação e acelerador de startups, destacará três startups inovadoras lideradas por mulheres no Eureka Park da CES: Dotlumen, Flexpenser, and BrainsightAI. Visitantes terão um vislumbre do futuro com cães-guias virtuais e tecnologias de direção assistida para pessoas cegas, inovações sustentáveis que eliminam o desperdício de alimentos, diagnósticos neurológicos baseados em IA –tudo acelerado pelos gêmeos virtuais.

Um destaque especial será um robô social da Furhat Robotics, uma startup sueca que usa o SOLIDWORKS por meio do programa 3DEXPERIENCE Works for Startups, que auxilia a equipe do 3DEXPERIENCE Lab, na gestão da experiência dos visitantes.