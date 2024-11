Como a IA pode transformar suas vendas na Black Friday

A Black Friday é um dos momentos mais esperados pelo varejo do Brasil, e de acordo com o Google, 72% dos consumidores acreditam que é o momento das marcas oferecerem seus diferenciais (serviço, experiências etc.). Ou seja, oferecer "frete grátis" já não é mais suficiente para se destacar.

Com o aumento da concorrência e o comportamento do consumidor em constante mudança, acredito que as empresas precisam explorar novas estratégias. Não é novidade também que a inteligência artificial (IA) surge como uma aliada poderosa para potencializar vendas e oferecer experiências personalizadas e eficientes.

Agora que estamos com a Black Friday na porta, e sabendo que toda empresa se prepara para esse momento tão importante para o varejo, como você e sua empresa podem atingir o consumidor final com uma comunicação de qualidade, inovadora e o mais customizada possível? Separei algumas ideias para ir além do frete grátis na Black Friday:

1. Recomendações personalizadas e upselling

Com IA, você pode criar recomendações precisas para cada cliente com base no histórico de navegação e compras. Isso permite sugerir produtos complementares, aumentando o ticket médio. Imagine que um cliente adiciona um notebook ao carrinho e recebe sugestões de acessórios com descontos exclusivos — essa abordagem pode ser decisiva para fechar a venda.

2. Precificação dinâmica

Ajuste os preços em tempo real conforme a demanda e o comportamento dos concorrentes. A IA permite identificar padrões e aplicar descontos estratégicos em produtos que são muito visualizados, mas pouco comprados. Isso ajuda a manter a competitividade e otimizar margens.

3. Experiências de compras interativas

Assistentes virtuais e chatbots equipados com IA podem guiar o cliente durante a compra, sugerindo produtos, aplicando cupons e tirando dúvidas. Essa interação personalizada aumenta a taxa de conversão e engajamento, fazendo com que o cliente se sinta mais seguro em suas escolhas.

4. Campanhas de e-Mail e anúncios automatizados

A IA pode segmentar sua base de clientes de forma mais precisa, enviando campanhas personalizadas com ofertas que realmente interessam. Por exemplo, identificar clientes que compram com maior frequência no final do mês e oferecer descontos exclusivos para serem usados durante a Black Friday.

5. Previsão de demanda e gestão de estoque

Ferramentas de IA ajudam a prever a demanda e gerenciar o estoque de forma inteligente. Isso evita rupturas ou excessos, garantindo que os produtos certos estejam disponíveis no momento ideal, além de permitir promoções estratégicas em itens que precisam girar mais rápido.

6. Retargeting inteligente

O retargeting é uma estratégia poderosa para alcançar clientes que visitaram sua loja, mas não finalizaram a compra. A IA permite analisar o comportamento desses visitantes e oferecer ofertas personalizadas e mais assertivas, aumentando as chances de conversão.

7. Programas de fidelidade e ofertas exclusivas

Que tal criar um sistema de fidelidade impulsionado por IA para recompensar clientes mais engajados com ofertas exclusivas? Ofereça missões ou desafios que desbloqueiam cupons especiais durante a Black Friday e incentive o cliente a continuar comprando.

8. Customização de conteúdos em tempo real

A IA pode personalizar banners, mensagens e landing pages conforme o perfil do visitante, proporcionando uma experiência de compra única e cativante. Assim, um cliente que costuma comprar cosméticos verá ofertas exclusivas para esses produtos, aumentando as chances de conversão.

Por fim, utilizando esta equação abaixo, seu negócio foca em áreas críticas onde a IA pode ter um impacto significativo em seus resultados:

GMV (Valor Bruto de Mercadoria) = Tráfego x AVM (Valor Médio do Pedido) x Taxa de Conversão

Tráfego: Aumentar o número de visitantes no seu site.

AOV: Incentivar os clientes a gastarem mais por pedido.

Taxa de Conversão: Melhorar o percentual de visitantes que realizam uma compra.

Recomenda-se analisar todas as ferramentas e otimizações de IA que você está considerando sob a ótica desta equação e perguntar como a incorporação delas poderia impactar essas métricas principais, sendo elas.

Concluindo, a inteligência artificial tem o poder de transformar estratégias tradicionais de Black Friday e levar sua marca a um novo patamar. Ao personalizar a experiência de compra, otimizar estoques e segmentar campanhas de forma precisa, você não só aumenta suas vendas, mas também fortalece o relacionamento com seus clientes.

É impossível negar o nível de avanço que a inteligência artificial nos permite para esse tipo de trabalho, então se você quer se diferenciar da concorrência, é imprescindível utilizar todo recurso disponível em cada estratégia. Que tal começar a explorar essas possibilidades e garantir uma Black Friday de sucesso, para além do ‘Frete Grátis’?

Sobre o autor: Rafael Tadashi é Co-CEO da AKM Performma. Com 10 anos de experiência em Marketing Digital, Tadashi curso Economia na PUC Campinas e Engenharia Física na Universidade Federal de São Carlos. Ele tem sido professor de Marketing Digital na Udacity e liderou empresas e agências digitais. Hoje é co-CEO e líder de BI, marketing digital e tecnologia da AKM, tendo como objetivo levar a empresa para níveis ainda mais elevados de entrega e escala.