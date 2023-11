Empresas de segurança oferecem dicas para combater fraudes na Black Friday

Na Black Friday deste ano, segundo um levantamento da Méliuz, mais de 95% dos entrevistados pretendem comprar, sendo que o e-commerce é a plataforma favorita na hora de escolher os produtos, apontada por 98% das pessoas como o seu principal canal. No entanto, justamente por ser um período de alta demanda é preciso muito cuidado. Isso porque os golpistas sabem que há uma grande movimentação de pessoas e transações financeiras e se aproveitam disso.

Em tempos de IA generativa, como proteger os negócios? A Netskope, unicórnio de segurança em nuvem, possui forte presença no mercado global com uma nuvem privada de segurança para seus clientes e, acompanhando a demanda do mercado, já está focada no uso da inteligência artificial (IA).

Claudio Bannwart, country manager da Netskope, acredita que é um caminho sem volta. “A inteligência artificial generativa pode desempenhar um papel importante na segurança durante a Black Friday de várias maneiras. Uma delas é na detecção de fraudes. Algoritmos de IA podem analisar padrões de comportamento de compra, identificar transações suspeitas e até prever atividades fraudulentas com base em dados históricos", explica Bannwart.

Além disso, a IA generativa também pode ser usada para aprimorar a segurança cibernética. Ela pode identificar padrões de ataques, detectar vulnerabilidades em tempo real e até mesmo ajudar a desenvolver estratégias proativas para prevenir ameaças de segurança.

No caso das lojas físicas, a Dahua está preparada para fornecer as câmeras inteligentes, pois melhoram a segurança, otimizam a experiência do cliente e impulsionam as vendas. Elas são capazes de detectar movimento e comportamento suspeito pode ajudar a prevenir furtos, identificar atitudes suspeitas, além de classificar o consumidor por gênero, idade, expressão, roupas, cores e acessórios usados; câmera para contagem de entrada de pessoas.

Podem também analisar o fluxo de clientes para otimizar o posicionamento de caixas e equipes, identificar áreas congestionadas para redirecionar clientes e evitar aglomerações e ainda efetuar a contagem automática de estoque para garantir que os produtos mais desejados estejam disponíveis.