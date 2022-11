Como fazer uma gestão de infraestrutura de TI eficiente para a Black Friday

Uma das mais importantes datas para o varejo se aproxima, a Black Friday, e com ela as preocupações com a gestão de infraestrutura de TI. Não ter uma loja virtual tecnologicamente pronta é como receber o cliente em uma loja física sem estrutura alguma, perante uma ampla gama de lojas que realizam ações para atrair seus consumidores. Ou seja, quem não está pronto, é deixado para trás.

Neste contexto, as empresas perdem muito em orçamento e produtividade, quando não estão estruturadas corretamente. A pesquisa Hourly Cost of Downtime 2021, realizada pela consultoria norte-americana ITIC, aponta que o custo do downtime, tempo de inatividade de um sistema, de grandes companhias globais, pode chegar de US$ 1 milhão a US$ 5 milhões por hora.

Portanto, para estar preparado e alcançar resultados tangíveis, a empresa precisa pensar além da venda e garantir uma boa experiência para o usuário durante todo o processo de compra. Esse ciclo começa no momento em que o cliente entra no site, passa pela navegação e efetivação da compra e só finaliza quando o item adquirido é recebido com qualidade e rapidez.

A garantia dessa experiência de compra, por sua vez, exige uma eficiente gestão de infraestrutura de TI, que passa pela necessidade da modernização de aplicações, a ser planejada desde a revisão orçamentária para esse fim.

As mudanças no comportamento do consumidor

É certo que a pandemia acelerou o crescimento do e-commerce. Em um cenário em que tudo precisava ser feito online, as compras não ficaram de fora. Um levantamento da SmartHint revelou que o faturamento do e-Commerce brasileiro em 2022, nos 5 primeiros meses do ano, obteve um impressionante aumento de 785% em comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Esse processo fez com que o consumidor aprendesse a comprar online e se sentisse cada vez mais confortável em fazer suas aquisições pela internet. Essa mudança, porém, o tornou mais exigente.

O anuário CX Trends 2022, realizado pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, revelou que a cada três pessoas que decidiram fazer uma compra online em 2021, duas desistiram por causa de uma experiência ruim. No total, 62% dos entrevistados optaram por não comprar um serviço ou produto por ter passado maus momentos com a marca. Por isso, investir em tecnologia de ponta para permitir uma boa experiência para o usuário é imprescindível para as organizações manterem-se competitivas no mercado.