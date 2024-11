Como impulsionar as vendas B2B na Black Friday

Tradicionalmente associada ao varejo B2C, no qual consumidores finais buscam as melhores ofertas, Black Friday também apresenta oportunidades estratégicas para as empresas que vendem produtos e serviços para outras empresas.

José Luiz Branco, diretor-executivo da Next Leads, startup especializada em marketing e prospecção B2B, comenta que é comum que empresas aproveitem a ocasião para fortalecer relações com clientes corporativos, impulsionando vendas e promovendo serviços exclusivos, mas ele alerta: é importante ter um planejamento bem estruturado.

“Embora o impacto da Black Friday no B2B seja diferente daquele no varejo direto ao consumidor, a data oferece benefícios significativos para empresas dispostas a inovar em suas abordagens”, explica ele. Para Branco, é uma ótima oportunidade para reforçar o valor de soluções e serviços que otimizem processos, empresas que conseguem comunicar claramente o valor de seus produtos ou serviços e oferecer condições especiais têm maior chance de sucesso. “No lugar de competir por preço, elas podem destacar benefícios de longo prazo, o que é essencial para o público corporativo”, complementa ele.

Para que essa Black Friday seja um sucesso, é fundamental que as empresas adotem estratégias adequadas ao seu modelo de negócio: promoções sob medida, condições de pagamento flexíveis, demonstração e provas gratuitas, fidelização e parcerias de longo prazo.

“Ao invés de grandes descontos, a empresa pode considerar ofertas personalizadas e pacotes especiais que atendam necessidades específicas dos clientes. Além disso, oferecer um período gratuito de teste de produtos ou serviços pode gerar confiança e ajudar clientes a compreenderem o valor da solução”, diz Branco.

O especialista comenta que a data pode ser essencial para promover benefícios de fidelidade, como contratos com condições especiais, ampliando o relacionamento com clientes já existentes. Além disso, a Black Friday abre portas para novos negócios. “Para empresas que ainda não incorporaram a Black Friday em suas estratégias, este pode ser o momento ideal para experimentar. Com uma abordagem diferenciada, é possível atrair até mesmo novos clientes e estreitar o relacionamento com os atuais, transformando a data em uma porta de entrada para negócios recorrentes”, avalia.

Como empresas focadas no B2B podem aproveitar a data Segundo a Unentel, distribuidora de soluções tecnológicas para companhias, para obter o benefício máximo desse evento, é fundamental desenvolver um plano sólido e específico para o segmento, estabelecer preços competitivos e se preparar de maneira adequada, garantindo que a infraestrutura logística esteja pronta e segura para atender a possíveis aumentos na demanda. “As estratégias do B2B para datas comemorativas são diferentes daquelas dos comércios focados no público final. Não é simplesmente baixar os preços e fazer publicidade massiva; exige fortalecimento das relações e parcerias. É essencial que as empresas B2B conheçam bem seu público, analisem seu histórico de vendas e identifiquem os produtos ou serviços com maior potencial de atrair novos e velhos clientes durante a Black Friday. Além disso, é importante avaliar a capacidade de produção ou oferta desses itens”, afirma Marcelo Simões, BDM da Unentel. De acordo com Marcelo, criar estratégias de cross sell e up sell é uma forma eficaz de aumentar o valor médio das vendas: “O cross sell envolve oferecer serviços adicionais que complementam a compra original, resultando em um valor final maior. Por outro lado, o upsell consiste em propor um upgrade do item adquirido, incentivando o cliente a escolher uma versão mais avançada ou de maior valor”, explica ele. Além disso, reativar leads desengajados e recuperar vendas perdidas durante esse período pode ser uma abordagem interessante para conquistar clientes que não fizeram compras recentemente ou retomar negociações interrompidas. Com isso, a empresa busca restabelecer o interesse e a confiança desses leads para convertê-los em clientes ativos novamente. Isso pode ser alcançado por meio de ações direcionadas, como campanhas de marketing personalizadas e ofertas especiais. Por fim, o planejamento antecipado é a chave para o sucesso de uma campanha de Black Friday. Passos acredita que, apesar de ser um conselho comum, a sua importância não pode ser subestimada, porque ele desempenha um papel fundamental na capacidade de lidar com contratempos. “A preparação para a Black Friday no contexto B2B requer uma abordagem estratégica e minuciosa. As empresas precisam desenvolver suas operações e identificar áreas que precisam de ajustes para lidar com o possível aumento de demanda. Isso pode envolver o fortalecimento da infraestrutura tecnológica e o aumento da capacidade de produção. Além disso, é crucial estabelecer parcerias sólidas com fornecedores e distribuidores para garantir um abastecimento adequado de produtos e serviços”, finaliza Simões.