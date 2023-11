Black Friday 2023 exige atenção à segurança física e cibernética de lojas e centros da distribuição

A Black Friday tornou-se uma das datas mais importantes do comércio brasileiro, movimentando um gigantesco volume de pessoas e bens, o que apresenta desafios significativos. Sua preparação inicia-se semanas antes, pois envolve não apenas as lojas físicas e online –demandando cuidados específicos para proteção física e digital– mas também exige atenção em todo o processo de armazenamento e logística, abrangendo fabricantes, atacadistas e lojistas.

Com o crescimento anual do e-commerce, os consumidores podem agora pesquisar on-line e comprar na loja física ou vice-versa, o que requer agilidade, excelência de atendimento e eficiência na oferta e na entrega em múltiplos canais (websites, WhatsApp, telefone, espaços físicos etc). “É um cenário bastante desafiador, porque os varejistas necessitam conhecer e entender seus clientes, além de integrar lojas físicas e on-line, de forma inteligente e segura, estando atentos às movimentações dos consumidores nos espaços e ao melhor posicionamento das promoções. Além disso, têm de procurar reduzir filas e prevenir roubos e perdas, simultaneamente garantindo cibersegurança no comércio eletrônico”, afirma José Rodrigues da Silva Neto, gerente de Vendas para verticais de Varejo e Finanças da Genetec.

Com o objetivo de ajudar a superareste desafio, a Genetec tem reforçado junto aos seus clientes do setor varejista a necessidade de atualização constante das soluções de segurança e inteligência de negócios a fim de garantir experiências mais eficazes e interessantes aos clientes, bem como uma logística mais assertiva para cumprir os prazos acordados de entrega, seja em suas residências ou nas lojas físicas, com a qualidade esperada pelos consumidores.

“Este ano, assim como em 2022, os consumidores tendem a intensificar às compras de eletrodomésticos, eletrônicos, smartphones, cosméticos e brinquedos, entre outros produtos, e que os volumes de vendas superem os atingidos em 2022 em função das promoções e dos cashbacks oferecidos pelo mercado”, acredita Rodrigues Neto. Segundo ele, diante deste contexto, a tecnologia é uma grande parceira, pois pode ajudar o setor a garantir a segurança de clientes, colaboradores e parceiros (fisicamente) e a sua própria segurança patrimonial. O primeiro passo para isto é as empresas avaliarem se estão ou não bem preparadas em termos de segurança física. “Essa avaliação é válida tanto para a Black Friday, como para as próximas datas comemorativas importantes para o comércio”, destaca o executivo.

Segurança e experiência mais satisfatória para os consumidores Se um varejista, seja ele de rua ou de shopping, já possui um sistema de segurança implementado, é essencial que este revise e busque maneiras de aprimorá-lo. Contudo, para aqueles que ainda não realizaram preparações nesse sentido, é recomendável buscar consultoria para identificar o mínimo necessário a ser feito, além de compreender como a tecnologia pode ser um suporte fundamental nesse processo. A ferramenta de inteligência de negócios fornecida pela Genetec vigila o distanciamento adequado entre os clientes nas filas, permitindo a medição do tempo de espera e oferecendo a oportunidade de tomar medidas para reduzir as filas e otimizar o atendimento. Além disso, essa ferramenta possibilita o controle do fluxo interno, permitindo a identificação de áreas ou prateleiras que despertam maior interesse dos consumidores, avaliando a disposição e organização dos produtos de maneira atrativa. Atualmente, é viável monitorar e controlar sistemas de internet das coisas (IoT) para garantir a adequada iluminação e temperatura dentro do estabelecimento. Um aspecto crítico é a prevenção de furtos. É fundamental que os clientes se sintam seguros enquanto realizam suas compras, sabendo que o estabelecimento está atento à segurança dos seus bens. Com a capacidade de visualização de dados e alertas em tempo real, o Genetec Security Center oferece um panorama completo das diferentes ocorrências em todas as lojas, transmitindo informações para o centro de controle e para qualquer funcionário autorizado, inclusive em dispositivos móveis. "Tudo isso é realizado de maneira personalizada, visando agilidade na resposta das equipes de segurança, tecnologia, vendas e marketing, as quais podem se beneficiar dos insights fornecidos pelo Genetec Security Center", explica Rodrigues Neto.