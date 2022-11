Segurança física e cibernética devem ser prioridade das lojas físicas

A Black Friday já é a segunda data mais importante de vendas on-line no calendário comercial brasileiro, porém o volume de pessoas e patrimônio que movimenta são sempre desafiadores. É uma data que exige ações e precauções muito antes de sua efetiva realização. Isso porque envolve, não somente as lojas físicas e on-line –com os repectivos cuidados para proteção física e digital–, mas atenção a todo o processo de armazenamento e logística de fabricantes, atacadistas e lojistas.

“Depois de dois anos com as lojas completamente ou parcialmente fechadas, que impulsionaram o e-commerce, este é o primeiro ano com abertura total dos espaços físicos. Trata-se de uma novo cenário para o varejo, que exige dos gestores uma nova visão estratégica sobre como viabiizar estratégias omnichannel. Para complicar um pouco mais o cenário, a Blak Friday 2022 ocorre durante a Copa do Mundo no Catar”, comenta José Antonio Rodrigues Neto, gerente de Vendas de Genetec para verticais de Varejo e Finanças.

Depois de dois anos comprando on-line, os consumidores podem agora pesquisar on-line e comprar na loja física ou vice-versa, o que requer agilidade, excelência de atendimento e eficiencia na oferta e na entrega em múltiplos canais (websites, WhatsApp, telefone, espaços físicos etc). “Neste contexto, os varejistas precisam cada vez mais conhecer e entender seus consumidores, bem como oferecer lojas físicas mais integradas, inteligentes e seguras, estando antenados aos movimentos das pessoas nos espaços, no melhor posicionamento das promoções, na redução de filas e na prevenção de roubos e perdas. É um desafio muito grande, especialmente considerando-se que ainda é necessário manter a cibersegurança e os cuidados no comércio eletrônico”, avalia Rodrigues Neto.

Por isso, a Genetec tem reforçado ao setor varejista a necessidade de atualização constante das soluções de segurança e inteligência de negócios a fim de garantir experiências mais eficazes e interessantes aos clientes, bem como uma logística mais assertiva para cumprir os prazos acordados de entrega, seja em suas residências ou nas lojas físicas, com a qualidade esperada pelos consumidores.

O primeiro passo para isto é as empresas avaliarem se estão ou não bem preparadas em termos de segurança física. “Essa avaliação é válida tanto para a Black Friday, como para as próximas datas comemorativas importantes para o comércio”, ressalta o executivo da Genetec.

Se o varejista já tem uma estrutura de segurança, ele precisa verificar o que pode fazer para melhorá-la. Agora, se a loja ainda não se preparou, precisará de uma consultoria para avaliar o que é o mínimo necessário a ser feito e saber como a tecnologia pode ajudar.

Também é importante escolher sempre soluções que tragam, além de segurança física e cibernética, inteligência aos negócios. Ou seja, que contribuam para a geração de dados que ajudem a melhorar a gestão dos negócio como um todo, propiciando economia ao incorporar, por exemplo, soluções de IoT, que ajudem a controlar o consumo e a temperatura dos equipamentos, e que assim tragam mais rapidamente retorno dos investimentos (ROI).

A inteligência de negócios usada pela ferramenta da Genetec pode ajudar a manter o distanciamento adequado entre as pessoas nas filas e a medir o tempo de espera, para que os gestores possam tomar providências para reduzir as filas e otimizar o atendimento. Possibilita também controlar o fluxo interno para verificar quais áreas ou gondolas estão despertando maior interesse dos consumidores e se os produtos estão organizados e dispostos de forma atrativa.

Hoje, é possível ainda monitorar e controlar os sistemas IoT para assegurar que as áreas oferecem a correta iluminação e a temperatura adequada no ar condicionado.

Segundo a Genetec, suas ferramentas também asseguram visibilidade em tempo real das operações de pátio e ativos e do inventário de produtos, auxiliando na redução de custos com atrasos e detenção de containers, redução de aluguel e de trabalho de docas ociosas, melhor gerenciamento dos compromissos e análise de performance, e até do tempo de espera para carga e descarga, entre outros pontos.