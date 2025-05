Dia das Mães e os bastidores tecnológicos do varejo

Quando o consumidor escolhe o presente perfeito para o Dia das Mães, ele espera mais do que variedade e bons preços — quer uma experiência rápida e fluida. Por trás dessa jornada ideal, o varejo mobiliza uma verdadeira operação de guerra: tecnologias que garantem sistemas estáveis, estoques monitorados em tempo real, designs que emocionam e redes sociais que encurtam o caminho até a compra. Em uma data em que cada clique e cada segundo contam, eficiência e emoção precisam andar lado a lado para transformar intenção em venda e momentos em memória.

Para aprofundar a compreensão sobre os bastidores do varejo no Dia das Mães que, este ano, deve movimentar R$ 40 bilhões de reais, ouvimos especialistas de diferentes áreas, que compartilharam suas perspectivas e estratégias para assegurar a eficiência operacional, a excelência na experiência de compra e o fortalecimento da relação com os consumidores.

Integração e agilidade estão por trás de uma experiência de compra de sucesso Durante o Dia das Mães, oferecer uma jornada de compra fluida e conectada é essencial para aumentar a conversão e a fidelização de clientes. Segundo o estudo Omnichannel Retail Trends, da Manhattan Associates, 84% dos consumidores fazem pesquisas online antes de visitar uma loja física — o que reforça a importância de integrar canais e oferecer informações consistentes em tempo real. Do estoque à gôndola, do site ao caixa, tudo precisa estar alinhado para atender a um consumidor cada vez mais exigente e impaciente com falhas ou inconsistências entre os canais. “No Dia das Mães, em que há pressa e expectativa envolvidas na compra, o tempo de resposta e a fluidez entre os canais fazem toda a diferença”, afirma Stefan Furtado, Gerente Regional da Manhattan Associates. Essa urgência também se reflete no momento do checkout. De acordo com o Unified Commerce Benchmark – América Latina, também da Manhattan, 30% dos consumidores abandonam o carrinho de compras quando enfrentam formulários extensos ou etapas excessivas para concluir a compra. Isso vale tanto para o e-commerce quanto para lojas físicas que ainda operam com sistemas lentos ou desatualizados. “As empresas que querem aproveitar ao máximo a oportunidade dessa data precisam eliminar os pontos de fricção, principalmente no momento da conversão”, completa Stefan. “Investir em soluções que tornem o pagamento mais simples e ágil é fundamental para não perder vendas — e conquistar o cliente.”

Infraestrutura de TI sob pressão: manutenção preventiva atua para apoiar a estabilidade “Embora muitas empresas invistam pesado em campanhas de marketing para atrair consumidores no Dia das Mães, a estrutura de tecnologia nem sempre recebe a mesma atenção”, afirma Fábio Freire, fundador e CEO da FindUP, especialista em suporte técnico e continuidade operacional de TI. Em uma das datas mais importantes para o varejo, falhas técnicas como lentidão, instabilidades no checkout ou sistemas fora do ar representam não apenas perda de vendas, mas também frustração do consumidor e danos à imagem da marca. Por isso, ele defende que o planejamento para datas sazonais de alta demanda deve incluir ações preventivas e estruturadas na área de tecnologia, com monitoramento constante, resposta rápida e modelos de atendimento com prazos bem definidos — os chamados SLAs (Acordos de Nível de Serviço). Não se trata apenas de corrigir falhas quando elas surgem, mas de antecipá-las e garantir que a operação siga estável mesmo sob pressão. “Em momentos de grande visibilidade, manter a estabilidade dos sistemas é tão estratégico quanto atrair novos clientes”, conclui.

Gestão inteligente de estoque otimiza desempenho no varejo sazonal Em datas como o Dia das Mães, a eficiência na gestão de estoque é decisiva para garantir o abastecimento das lojas sem excessos ou rupturas. No setor de moda, onde o giro de produtos é intenso e sazonal, o desafio se intensifica: prever a demanda com precisão e distribuir mercadorias de forma equilibrada entre canais físicos e digitais é um dos pontos críticos da operação. Soluções especializadas têm contribuído para enfrentar esse cenário. É o caso do módulo de Gestão de Estoque do ERP da Data System, desenvolvido especialmente para lojas de calçados e roupas, que permite o monitoramento em tempo real dos níveis de estoque, análise de giro por ponto de venda, balanceamento entre lojas e integração com e-commerce. A rede Martinez Calçados, cliente da empresa, por exemplo, reduziu seu estoque em 40% e registrou um aumento de pelo menos 20% no faturamento após aprimorar o controle de mercadorias. "A visibilidade que o sistema oferece permite decisões mais acertadas sobre reposição e distribuição de produtos, especialmente em períodos de alta demanda como o Dia das Mães", afirma Alex Marques, diretor comercial da Data System.

Conexão emocional e eficiência: o papel do design digital No varejo digital, o design desempenha um papel estratégico na construção da experiência de compra. Segundo pesquisa da Red Website Design, 94% dos consumidores deixam páginas com design ruim, o que reforça a importância de uma navegação fluida, layouts limpos e informações bem distribuídas. De acordo com Walisson Feijo Santana, head de design da Atomsix, estúdio global de design e tecnologia, o design atua como um elo entre a identidade da marca e o estado emocional do consumidor, influenciando diretamente a tomada de decisão. Em datas como o Dia das Mães, um site responsivo, organizado e intuitivo pode ser decisivo para o fechamento da compra. “Além da usabilidade, a apresentação visual dos produtos também impacta os resultados. Imagens que contextualizam o uso, simulações e elementos que remetem ao universo afetivo da data ajudam a estabelecer conexões imediatas”, explica Walisson. Por isso, antecipar campanhas, capturar leads e manter consistência entre identidade visual e posicionamento da marca são ações que transformam canais digitais em vitrines de performance, especialmente em períodos de alta demanda e concorrência.