Cinco estratégias para potencializar as vendas no Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, varejistas de todo o Brasil se mobilizam para aproveitar ao máximo a ocasião e impulsionar o faturamento. Tradicional data de alto volume de vendas, ela ainda registra crescimento a cada ano. De acordo com dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), as vendas durante o Dia das Mães em 2024 tiveram um crescimento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento, que ainda apontou um aumento de 7,3% nas vendas físicas e de 2,3% no e-commerce.

Para ajudar empreendedores a se prepararem com eficiência, Zahra Jivá, diretora global de Estratégias para Vendas da Pipedrive, elenca cinco dicas essenciais para vender mais no Dia das Mães. Confira:

1. Planeje sua estratégia de marketing

O primeiro passo para o sucesso é um planejamento sólido. Defina prioridades, identifique seu público-alvo, estabeleça metas e estruture ações de divulgação. O uso de ferramentas como o CRM pode otimizar campanhas de marketing, garantindo a captação e fidelização de clientes.

2. Use a inteligência artificial a seu favor

Entre as empresas que adotaram a IA, 79% relatam o aumento da produtividade como sua principal motivação, segundo o relatório State of AI in Business. As aplicações de IA mais comuns entre as empresas incluem criação de texto e conteúdo (75%), resumo de conteúdo (52%), transcrições (29%), pesquisa (24%) e geração de relatórios de vendas (17%). A IA também aprimora a qualificação de leads e pode atuar na eficiência e na personalização das demonstrações de produtos.

3. Organize as informações de clientes

Com diferentes perfis de consumidores, é essencial utilizar ferramentas de organização para armazenar e gerenciar dados detalhados de cada cliente. Isso permite uma abordagem mais personalizada, aumentando as chances de conversão.

4. Invista no relacionamento a longo prazo

Além de atrair novos clientes, é fundamental manter um vínculo sólido com os atuais. Construir relações de confiança contribui para a fidelização e gera oportunidades contínuas de vendas ao longo do ano. Faça promoções, compartilhe cupons de desconto, para atrair a atenção também de quem já conhece seu produto.

5. Use os dados a seu favor

A coleta e a análise de dados qualitativos dos clientes são importantes para entender suas motivações e necessidades. Esses insights podem ser fundamentais para fechar vendas e garantir o sucesso no Dia das Mães. Os CRMs alimentados por IA proporcionarão cada vez mais experiências hiperpersonalizadas, analisando vastos conjuntos de dados e adaptando cada interação às preferências e aos comportamentos individuais do cliente.