Agentes de IA e o marketing de varejo em datas comemorativas

Os Agentes de Inteligência Artificial estão transformando o cenário do marketing, especialmente em datas estratégicas como o Dia das Mães — uma das mais importantes para o varejo brasileiro. Os agentes se consolidam ainda mais em campanhas sazonais em que há a necessidade de analisar dados de compras anteriores, preferências e comportamentos de consumo para sugerir produtos altamente relevantes, criando campanhas mais certeiras e personalizadas.

De acordo com o estudo Panorama de Marketing e Vendas 2024 da RD Station, 55% dos profissionais de marketing no Brasil já utilizam inteligência artificial (IA) em suas atividades. Para Erick Buzzi, Country Manager da Botmaker no Brasil, a integração da solução às estratégias de marketing representa uma virada estrutural na forma como as marcas se relacionam com o consumidor. “Datas como o Dia das Mães são momentos-chave para observar esse avanço em que, com a IA, conseguimos mapear padrões de comportamento, antecipar demandas e entregar mensagens com alto grau de personalização em escala. Mais do que gerar engajamento, estamos construindo relevância com precisão. O desafio agora é alinhar tecnologia, dados e criatividade para que as campanhas deixem de ser apenas reativas e passem a ser verdadeiramente preditivas e orientadas por contexto", comenta.

Uma das principais vantagens é a capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real, permitindo que as empresas compreendam melhor o comportamento dos consumidores. Com isso, os profissionais de marketing conseguem segmentar públicos, identificar tendências emergentes e adaptar suas estratégias de forma mais ágil e eficaz. Com a ajuda de um agente de IA é possível automatizar processos, como o de lead scoring. O agente pode coletar dados de várias fontes, como CRM, redes sociais e comportamento online, e aplicar um modelo para avaliar e classificar esses leads. O sistema pode, então, priorizar automaticamente os mais promissores, encaminhando-os para os representantes de vendas, otimizando o processo de contato e aumentando a eficiência da campanha.

“Além da análise de dados, os agentes de IA também são valiosos na criação de conteúdo personalizado. Com técnicas de processamento de linguagem natural, essas tecnologias conseguem produzir textos, e-mails e anúncios que se alinham ao perfil e aos interesses de cada consumidor. Isso aumenta significativamente as taxas de engajamento e conversão, já que o público recebe mensagens mais relevantes e no momento certo, melhorando o relacionamento entre marca e cliente", explica o Country Manager da Botmaker no Brasil. Outro papel essencial da IA em campanhas de marketing é na automação de tarefas repetitivas, como o gerenciamento de anúncios, respostas a perguntas frequentes em chatbots. Isso libera os profissionais para se concentrarem em estratégias criativas, enquanto os agentes de IA cuidam da execução e do monitoramento contínuo.

“À medida que a tecnologia de IA avança, os agentes inteligentes tendem a se consolidar como componentes centrais no marketing digital, oferecendo soluções cada vez mais robustas em automação, análise preditiva e personalização em escala. A expectativa é que essas ferramentas ampliem sua capacidade de entregar resultados otimizados com base em dados em tempo real. Organizações que incorporam essas tecnologias em seus fluxos de marketing ganham em eficiência operacional, precisão nas decisões e capacidade de oferecer experiências altamente segmentadas e orientadas por dados”, conclui Erick Buzzi.