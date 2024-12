Rede de supermercados melhora seus processos com sistema da GIC Brasil

De acordo com um estudo da McKinsey & Company, a automação pode aumentar a eficiência operacional em até 25% e reduzir significativamente os custos operacionais no setor de varejo. Em linha com essa tendência, uma rede de supermercados do interior de São Paulo alcançou um marco significativo ao reduzir a taxa de ruptura operacional para 0,24% após a implementação do RUB, solução de gerenciamento de chão de loja da GIC Brasil, líder em automação para operações de varejo.

A implementação da solução trouxe resultados importantes, como uma gestão de pessoas mais eficaz, maior eficiência operacional, redução de perdas e aumento do faturamento. Além disso, a mudança na cultura organizacional destacou-se como um reflexo da transformação. Para otimizar suas operações e melhorar a experiência de compra, a rede firmou parceria com a GIC Brasil, adotando processos avançados de gerenciamento de ruptura, auditoria de presença, ressuprimento, tarefas e gestão de preços e etiquetas.

“A dedicação dos colaboradores em superar desafios, implementar práticas sustentáveis e adotar novas tecnologias foi fundamental para o resultado. O esforço conjunto entre a equipe operacional e os gestores, juntamente com o treinamento intensivo e a configuração do sistema, demonstram o sucesso da nossa abordagem," afirmou Carlos Aguiar, COO da GIC Brasil.

A rede contou com um trabalho colaborativo entre a equipe operacional e os gestores, incluindo treinamento intensivo, configuração dos coletores, mapeamento detalhado do endereçamento das lojas e cadastro de usuários. Desde a implementação, mais de 2 mil produtos foram identificados em ruptura, com um custo total de ruptura superior a R$ 900 mil. No entanto, a adoção do sistema RUB resultou em uma economia de mais de R$ 500 mil. Além disso, as etiquetas com erros foram reduzidas para 4%.

"O sucesso do projeto nessa rede de supermercados comprova a eficiência de nossas soluções. A redução significativa nas taxas de ruptura e a economia gerada confirmam que o sistema RUB é altamente eficaz em ambientes de varejo desafiadores. Estamos orgulhosos dos resultados alcançados e entusiasmados para continuar a parceria," afirma Ivan Fernandes, CEO da GIC Brasil. Ele também destaca que a menor incidência de rupturas de estoque e a maior precisão nas etiquetas de preço não só elevaram a eficiência operacional, mas também aprimoraram a experiência de compra dos clientes, que agora encontram produtos disponíveis e corretamente precificados com maior frequência.