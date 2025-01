Como a IA está revolucionando o setor de compras

Estamos vendo a inteligência artificial (IA) transformando o setor de compras, um dos mais estratégicos em qualquer organização. O impacto é claro: é no setor de compras que muitas empresas definem seu sucesso ou fracasso. Não se trata apenas de economizar em itens de baixo custo, como materiais de escritório, mas também de otimizar a aquisição dos principais insumos, reduzindo os custos operacionais.

Segundo um estudo recente da Roland Berger, a IA está transformando as compras de maneira significativa. Os processos de compra estão se tornando incrivelmente mais rápidos, alcançando uma eficiência operacional que pode ser até 50% maior. Além disso, os sistemas de IA garantem uma conformidade total nos processos, e essa precisão tem um impacto direto na sustentabilidade, com uma redução de 30% nas emissões de CO₂. Isso mostra como a IA está não apenas tornando as operações mais ágeis, mas também ajudando as empresas a se alinharem a práticas mais sustentáveis.

A inovação é outra grande protagonista dessa transformação. As ferramentas de IA estão promovendo parcerias mais criativas e eficientes com fornecedores, o que resultou em um aumento de 50% nas soluções inovadoras aplicadas à cadeia de suprimentos. Quando se fala em custos, a IA está reduzindo estoques excessivos e minimizando rupturas em até 30%, enquanto as economias diretas em itens estratégicos podem chegar a impressionantes 50%.

Esses avanços mostram como as novas tecnologias não apenas otimiza operações, mas também promove sustentabilidade e inovação nos negócios. Empresas globais, como a Microsoft, lideram essa transformação. Em 2024, o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o CEO da Microsoft, Satya Nadella, surpreenderam o mercado ao apresentarem novas soluções integradas de IA durante o evento Microsoft Build. Essa parceria resultou na integração de ferramentas de IA ao pacote Office, impactando diretamente os fluxos de trabalho no setor de compras.

Um exemplo significativo é o da GEP Worldwide, líder em software para cadeias de suprimentos. A empresa integrou o serviço OpenAI da Microsoft Azure em sua plataforma principal, oferecendo uma interface intuitiva para consulta de dados, automação de processos e tomada de decisões. Estamos vendo essa tendência sendo acompanhada por outras big techs, como Amazon e Anthropic, que investem continuamente em IA para soluções de negócios.

No Brasil, as maiores empresas já utilizam softwares para gestão de compras. Agora, muitas delas estão avaliando soluções de IA oferecidas por seus fornecedores atuais ou explorando opções inovadoras no mercado. Essas soluções variam entre as mais simples e acessíveis, conhecidas como “de prateleira”, e as mais complexas e personalizáveis.

Contudo, os CEOs precisam entender que simplesmente implementar IA não é suficiente. Questões como privacidade, segurança e transparência nos processos decisórios são primordiais. Mais do que isso, o sucesso dessa transição depende do relacionamento humanos e as ferramentas de IA. Interfaces intuitivas, que se assemelhem a um bate-papo entre gestor e máquina, são fundamentais para garantir a adoção bem-sucedida.

A implementação de IA precisa respeitar a cultura organizacional e atender às prioridades específicas de cada organização, seja uma empresa, ONG ou instituição pública. O potencial é enorme, mas requer uma gestão inteligente e estratégica. Afinal, é necessário mais do que tecnologia: é preciso inteligência para utilizar inteligência artificial de forma eficaz.

Sobre o autor: Alex Winetzki é CEO da Woopi e diretor de P&D do Grupo Stefanini.