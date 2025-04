Google e OpenAI disputam liderança em buscas com inteligência artificial

A hegemonia do Google no universo das buscas online começa a ser desafiada de forma concreta. A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, lançou recentemente o ChatGPT Search, uma ferramenta que promete entregar informações em tempo real por meio de um sistema conversacional, unindo linguagem natural com dados atualizados. A novidade acende um sinal de alerta no Google, que responde com melhorias em suas tecnologias de inteligência artificial (IA) para não perder espaço.

Com a nova funcionalidade, o ChatGPT passa a oferecer respostas instantâneas sobre cotações de ações, previsões do tempo, resultados esportivos e outros dados dinâmicos, sem depender da estrutura tradicional de links. O objetivo é mudar a lógica da busca online: em vez de navegar por sites, o usuário recebe diretamente a informação que procura, de forma clara e contextualizada.

Na tentativa de conter o avanço da concorrente, o Google integrou seu modelo de inteligência artificial, o Gemini, à plataforma de buscas. A promessa é de uma experiência mais precisa e personalizada, mas analistas ainda consideram que o novo recurso da OpenAI oferece uma interação mais natural e uma entrega de resultados mais fluida e centrada na experiência do usuário.

“A adoção massiva da IA generativa deve ser acompanhada de cautela e responsabilidade ética. Não basta injetar bilhões em uma tecnologia promissora sem considerar suas ramificações para a sociedade”, afirma Bruno Nunes, especialista em tech e CEO da Base39.

Apesar do salto tecnológico, a OpenAI enfrenta desafios, pois a manutenção de sistemas de IA em grande escala exige enorme capacidade computacional e alto consumo energético, o que torna a operação cara e suscetível a desequilíbrios financeiros. A empresa, inclusive, já manifestou preocupação com a necessidade de equilibrar inovação e sustentabilidade econômica.

Com esse novo capítulo, o setor de buscas online passa por uma transformação histórica. De um lado, o Google precisa adaptar rapidamente seu modelo consolidado para enfrentar uma concorrência mais ágil e ousada. De outro, a OpenAI aposta no pioneirismo e na inteligência artificial como porta de entrada para redefinir como buscamos — e encontramos — informação na internet.