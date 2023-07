CEO da OpenAI defende a regulamentação da IA

A regulamentação da inteligência artificial (IA) será vital para orientar os benefícios das ferramentas generativas de IA no futuro e mitigar os riscos associados à tecnologia, disse Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, em um painel do Senado na terça-feira.

Altman disse que seu maior medo é que a indústria de IA "cause danos significativos ao mundo". As ferramentas generativas de IA estão levantando preocupações, desde a criação de desinformação prejudicial até o potencial de deslocamento generalizado de empregos.

“Acho que se essa tecnologia der errado, pode ficar muito ruim”, disse Altman durante a audiência. "E queremos falar sobre isso. Queremos trabalhar com o governo para impedir que isso aconteça."

Altman testemunhou perante o Subcomitê Judiciário do Senado sobre Privacidade, Tecnologia e Lei em uma audiência que deu início a uma série para ajudar a determinar um curso de ação do Congresso sobre a regulamentação da IA.

Durante a audiência, vários senadores dos EUA, incluindo o presidente do subcomitê, senador Richard Blumenthal (D-Conn.), Enfatizaram a necessidade de ficar à frente do rápido avanço das ferramentas de IA, colocando em prática proteções adequadas para a tecnologia. Blumenthal disse que cabe ao Congresso escrever regras para a IA –algo que o Congresso não conseguiu fazer para as plataformas de mídia social quando elas ganharam destaque.

“Nosso objetivo é desmistificar e responsabilizar essas novas tecnologias para evitar alguns dos erros do passado”, disse Blumenthal. “O Congresso perdeu o momento nas redes sociais. Agora, temos a obrigação de fazer isso com IA antes que as ameaças e os riscos se tornem reais.”