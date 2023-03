ChatGPT explode no Microsoft Bing enquanto surge o Google Bard

A Microsoft injetou o extremamente popular chatbot ChatGPT em seu mecanismo de pesquisa Bing um dia depois que seu arquirrival Google lançou o Bard, seu próprio chatbot interativo destinado a desafiar o súbito domínio do ChatGPT.

A corrida pela supremacia na área de pesquisa coloca o iniciante OpenAI, o laboratório de inteligência artificial (IA) com suporte da Microsoft que criou o modelo de IA generativa ChatGPT, contra o paradigma de pesquisa por relevância do Google e seu novo produto de IA generativa.

“Os saltos e avanços voltados para o público nesses recursos da OpenAI que qualquer um pode usar realmente definiram o tom e a conversa, e permitiram que a Microsoft capitalizasse nisso para ser vista como líder no espaço por meio dessa associação”, disse William McKeon-White, analista da Forrester Research.

Guerra de chatbots surgindo O movimento rápido da Microsoft para infundir seus próprios produtos com o ChatGPT e a resposta rápida do Google com o Bard, um front-end leve para seu chatbot de conversação LaMDA (modelo de linguagem para aplicativos de diálogo), segue o investimento de US$ 10 bilhões da Microsoft na OpenAI em janeiro. A OpenAI era uma organização sem fins lucrativos. Em resposta a solicitações de texto, o ChatGPT pode escrever código de software e ensaios acadêmicos, produzir poesia e não-ficção literária e pesquisar tópicos complexos. Tornou-se tão popular que a versão beta gratuita recentemente ficou indisponível na maior parte do dia, embora a OpenAI esteja preparando uma versão paga que deve estar disponível mesmo durante os períodos de pico de uso. A aliança Microsoft-OpenAI é vista como uma ameaça potencialmente mortal para a propriedade de longa data do Google da maior parte do mercado de busca do consumidor, suplantando o modelo de consulta do Google com o poder de pesquisa e produção do ChatGPT. O Google detém cerca de 84% do mercado global de buscas, enquanto o Bing tem 9%, segundo dados da Statista. Ambos são seguidos por uma série de outros, incluindo Yahoo, com cerca de 2,6%; Baidu, DuckDuckGo e outros detêm 1,5% ou menos. Enquanto isso, o Google está posicionando o Bard como um mecanismo de pesquisa interativo mais cuidadoso e preciso, não prejudicado pelos problemas de precisão e pontualidade que o ChatGPT encontrou desde que o OpenAI o lançou em novembro. O ChatGPT é limitado, até agora, porque só pode extrair informações disponíveis antes de setembro de 2021.

Modelo do Google ameaçado Mas o Google ainda está comprometido em gerar receita vendendo cliques de usuários em pesquisas para anunciantes, observou Johna Till Johnson, fundadora e analista da Nemertes. "Para o Google, a IA é uma questão de sobrevivência existencial. Se 'Google it' se tornar 'ChatGPT it', a receita publicitária do Google desaparecerá e a empresa implodirá", disse Johnson. "Bard faz sentido nesse contexto - se as pessoas fizerem a transição perfeita de 'Google it' para 'Bard it', o Google terá defendido sua posição com sucesso." Na terça-feira, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em um evento de mídia organizado às pressas com a OpenAI, alardeou a inovação que a Microsoft vem liderando em pesquisa, que ele chamou de "a maior categoria de software do planeta Terra". "É um novo dia na pesquisa, é um novo paradigma para a pesquisa, uma inovação rápida está chegando", disse Nadella em comentários postados ao vivo no evento presencial da CNBC. A tecnologia ChatGPT da OpenAI –que Nadella disse ser "a única coisa sobre a qual alguém em sua família gostaria de falar durante as férias, remodelará praticamente todas as categorias de software". O evento da Microsoft, no qual Nadella demonstrou uma nova versão do Bing com uma caixa de bate-papo equipada com alguns recursos do ChatGPT, ocorreu um dia depois que o Google disse que abriria o Bard para testadores e depois para o público nas próximas semanas.

Tecnologia ChatGPT no Bing Os principais recursos do ChatGPT no mecanismo de pesquisa Bing atualizado e no navegador Edge da Microsoft incluem uma barra lateral de pesquisa com respostas mais abrangentes, respostas textuais completas para perguntas, planejamento de viagem e itinerário e redação de e-mail, de acordo com a Microsoft. O novo Bing já está disponível em visualização limitada e os usuários podem experimentá-lo e se inscrever na lista de espera. A visualização será dimensionada para milhões de pessoas em várias semanas, disse o fornecedor. Bard é um descendente direto do sistema LaMDA revelado há dois anos, que gerou polêmica depois que um de seus desenvolvedores alegou que era senciente e possuía sentimentos. Em uma postagem no blog, o CEO do Google, Sundar Pichai, chamou o Bard de um "serviço experimental de IA de conversação" alimentado por LaMDA que pode extrair conhecimento da Web e combiná-lo com o poder e a intensidade dos grandes modelos de linguagem do Google. Em essência, Pichai disse que Bard pode fazer o que o ChatGPT faz, mas enfatizou que o Google trabalhou para incorporar segurança, precisão e características de "aterramento". Isso foi um golpe velado no ChatGPT, que demonstrou produzir respostas defeituosas e às vezes ofensivas, apesar do uso de filtros de palavras pelo OpenAI. Nem a Microsoft nem o Google mostraram recursos que adicionam citações ou fontes aos seus resultados de pesquisa generativos de chatbot de IA, recursos que estão disponíveis em alternativas do ChatGPT, como o YouChat da You.com, desenvolvido por ex-cientistas da Salesforce.

O Google visa uma abordagem diferente Com seu investimento intensivo na DeepMind, a unidade de pesquisa de IA e aprendizagem profunda que adquiriu em 2014, o Google usou moderação ao não lançar algo como o Bard até agora, disse Dan Miller, fundador e analista da Opus Research. "Eles poderiam ter feito algo como o ChatGPT a qualquer momento", disse Miller. "Mas agora todo mundo foi estimulado com a atenção para o ChatGPT e o tráfego indo para o OpenAI. O Google agora vai enfatizar as parcerias que colocam proteções, algo em que modelos de conversação como o ChatGPT não são particularmente bons", continuou ele. "Existem lacunas no que eles são capazes de fazer." Por exemplo, Miller observou, além dos problemas de precisão, os transformadores pré-treinados de IA generativa acoplados a grandes modelos de linguagem, como ChatGPT e Bard, não são adeptos a conhecer as especificidades de muitas coisas, como empresas e suas marcas e produtos. "Há muito trabalho a ser feito antes de você pegar o ChatGPT ou o Bard e colocá-lo em um contact center", disse ele.