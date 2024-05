Projetar sistemas que reduzam o impacto ambiental da IA

As capacidades e a popularidade da inteligência artificial (IA) dispararam no ano passado. Mas o desenvolvimento de modelos grandes e poderosos como o ChatGPT é um processo que consome muitos recursos e tem um impacto ambiental significativo.

A IA afeta o clima de formas complexas, nomeadamente através da sua capacidade de promover a investigação ambiental e de otimizar as redes elétricas. No entanto, além das emissões associadas à criação, transporte e eliminação de hardware de IA, cada cálculo nesse hardware também acarreta um custo ambiental.

O setor tecnológico tem um papel importante a desempenhar na resposta à crise climática, e isso inclui os criadores de IA. A construção de uma IA mais sustentável exigirá uma abordagem multifacetada que englobe tudo, desde a arquitetura do modelo até à infraestrutura subjacente e à forma como a IA é finalmente aplicada.

Além de consumir energia, o treinamento do modelo gera calor substancial, o que impulsiona o consumo de água através do resfriamento do data center. E o lixo eletrônico pode se acumular à medida que os desenvolvedores de IA atualizam o hardware em busca de modelos maiores e mais rápidos.

O grande modelo de transformador discutido naquele artigo já tinha robustos 213 milhões de parâmetros –e nos anos seguintes, os modelos de linguagem tornaram-se mais massivos. GPT-3, o modelo original por trás da versão gratuita do ChatGPT, é várias ordens de magnitude maior, com 175 bilhões de parâmetros.

O impacto ambiental da IA vai além do treinamento de modelos

Até o momento, a análise da pegada de carbono da IA concentrou-se no desenvolvimento e treinamento de modelos –normalmente o estágio computacionalmente mais caro do ciclo de vida do aprendizado de máquina. No entanto, as emissões provenientes da utilização individual também podem ser relativamente elevadas para modelos grandes com milhões de utilizadores diários, como o ChatGPT ou a Pesquisa Google alimentada por IA.

Há também a questão de como a IA é usada após o desenvolvimento. Muitas empresas de tecnologia comprometeram-se publicamente a reduzir as emissões associadas aos seus cálculos e hardware. Embora fazer isso seja sem dúvida valioso, focar apenas nessas áreas permite que as empresas se libertem dos efeitos posteriores das suas aplicações.

A imagem completa do impacto ambiental da IA inclui a forma como a IA está a contribuir para as tendências sociais como um todo, incluindo a mudança do consumo de produtos e serviços numa direção insustentável. Por exemplo, a utilização da IA para acelerar a exploração de petróleo e gás ou facilitar a entrega a pedido de veículos com elevadas emissões poderia causar aumentos potencialmente significativos nas emissões de carbono.