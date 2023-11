Empresas não estão preparadas para conciliar economia de energia e uso de IA

A Pure Storage, em parceria com a Wakefield Research, lançou um relatório identificando os obstáculos que as organizações de todos os setores enfrentam na adoção da inteligência artificial (IA) e ressaltando os requisitos de energia desta tecnologia.

O relatório, “Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption”, revela a importância de reavaliar a infraestrutura de dados para de fato colher os benefícios da IA, manter os custos de energia alinhados e permanecer no caminho certo com as metas ambientais das empresas.

A pesquisa, realizada entre 500 responsáveis por compras de TI em empresas com mais de 500 colaboradores nos EUA e na Europa, aponta que:

A necessidade de poder computacional está aumentando, impulsionada pela adoção da IA: Para 88% daqueles que adotaram a IA, a necessidade de poder computacional aumentou drasticamente. Quase metade (47%) precisou duplicar ou mais a sua capacidade computacional desde a adoção da IA.

Para 88% daqueles que adotaram a IA, a necessidade de poder computacional aumentou drasticamente. Quase metade (47%) precisou duplicar ou mais a sua capacidade computacional desde a adoção da IA. As empresas não previram as demandas energéticas da IA: 73% dos entrevistados responsáveis por compras de TI não estavam completamente preparados para os requisitos energéticos da IA.

73% dos entrevistados responsáveis por compras de TI não estavam completamente preparados para os requisitos energéticos da IA. O consumo de energia é apenas um dos desafios da IA: Para 73%, a IA exige ou exigirá algum tipo de atualização de gerenciamento de dados. Entre atualizações específicas: ferramentas de gerenciamento de dados (48%), processos de gerenciamento de dados (46%) e infraestrutura de armazenamento de dados (46%).

Para 73%, a IA exige ou exigirá algum tipo de atualização de gerenciamento de dados. Entre atualizações específicas: ferramentas de gerenciamento de dados (48%), processos de gerenciamento de dados (46%) e infraestrutura de armazenamento de dados (46%). Quase todos (96%) já atualizaram ou planejam atualizar sua infraestrutura de TI: 29% dos responsáveis por compras de TI afirmam que a IA exigiu ou exigirá uma revisão completa.

29% dos responsáveis por compras de TI afirmam que a IA exigiu ou exigirá uma revisão completa. Esses desafios atrasaram as metas de sustentabilidade das empresas: 89% consideraram as metas ESG mais difíceis de cumprir devido às atualizações em sua infraestrutura de TI após a adoção da IA. No entanto, 60% daqueles que já adotaram tecnologias de IA (ou planeiam fazê-lo nos próximos 12 meses) afirmaram que investiram ou investirão em hardware mais eficiente em termos energéticos para cumprir os objetivos ESG.

A adoção da IA está em ascensão em todos os setores, mas a maioria das empresas não dispõe da infraestrutura necessária para lidar com as exigências de dados de alto desempenho e os requisitos de energia essenciais para maximizar os seus benefícios. Esta limitação representa um desafio à implementação bem-sucedida da IA para apoiar iniciativas empresariais críticas, incluindo aquelas que visam alcançar metas ambientais. Quase todos os compradores de TI sentem-se pressionados para reduzir a sua pegada de carbono. A maioria concorda que é impossível atingir os objetivos de TI sem preparar adequadamente a infraestrutura de TI para suportar a IA.

A procura por infraestruturas mais inteligentes nunca foi tão premente. Os sistemas legados muitas vezes não conseguem sustentar os enormes pipelines de dados de IA necessários para aproveitar ao máximo o machine learning. À medida que a adoção da IA continua a acelerar, as equipes de TI exigem uma infraestrutura eficiente, confiável e de alto desempenho para garantir uma implementação eficaz.

"À medida que as exigências de energia e dados aumentam exponencialmente na era da IA, investir na infraestrutura de dados adequada e preparada para IA não é apenas essencial para uma implementação eficaz e eficiência energética, mas também para extrair o máximo valor dos projetos de IA. Este novo relatório oferece insights importantes para os líderes de TI sobre as consequências de não planejar e os benefícios de estar preparado para o impacto da IA na infraestrutura para evitar colocar as iniciativas em risco”, diz Rob Lee, CTO da Pure Storage.