Aplicações da inteligência artificial em diferentes setores da economia

Finalizando a primeira edição do IA Fórum, advogados, empresários e especialistas em tecnologia fizeram apresentações sobre a utilização da inteligência artificial (IA) na medicina e no mundo dos negócios. Durante as exposições, foram fornecidos exemplos de como grandes empresas brasileiras têm utilizado ferramentas desse tipo.

As legislações de proteção de dados existentes –como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) , no caso brasileiro– são um caminho para que as empresas ajam de forma ética em relação às informações de seus clientes ou usuários. Sobre o assunto, Artese comentou: "quando uma organização estabelece uma cultura de proteção de dados e busca o compliance com a LGPD, ela tende a evitar problemas legais no futuro. Algo capaz de ajudar nisso é o treinamento das equipes associadas, que pode ocorrer paulatinamente".

Os debates do dia foram iniciados por Gustavo Artese, titular da Artese Advogados, que iniciou sua fala explicando a relação entre a inteligência artificial e a ética de dados (data ethics, em inglês). Para definir este último conceito, o painelista citou uma definição do Instituto Alan Turing, segundo a qual a ética de dados é o ramo da ética que estuda e avalia problemas morais relacionados a informações pessoais (o que inclui sua geração, gravação, processamento, compartilhamento e uso) e a algoritmos (como aqueles presentes na IA, no machine learning e na robótica).

Sobre o tema, a advogada da Dasa comentou que os modelos de IA devem ser desenvolvidos com cautela, possibilitando a obtenção de resultados realmente objetivos e não-discriminatórios . Para tal, as bases de dados utilizadas precisam passar por uma curadoria rígida, evitando que os algoritmos perpetuem preconceitos e vieses humanos.

No segundo painel do dia, estiveram presentes Caroline Rocabado, advogada da Dasa, Tiago Machado, co-fundador e CEO da Rocketmat e Pedro Iorio, advogado da Artese Advogados. O principal tema discutido foi o papel da IA na pesquisa científica e no tratamento de pacientes.

IA nos negócios

O último bloco do evento reuniu os especialistas Eduardo Muniz, fundador e CEO da Simplie, Marilia Caminha, gerente de IA do Banco Original, Carlos Eduardo Leite, CIO da Nuveto, Ivo Medeiros, gerente de IA da Americanas S.A. e Raíssa Moura Ferreira, data protection officer na Nubank. Eles relataram possibilidades de uso da IA nos negócios.

Segundo o gerente de IA da Americanas S.A., os "produtos de inteligência artificial podem contribuir para o aumento da receita das empresas e melhorar a logística e a experiência do cliente, prevenindo cancelamentos ou atrasos e ajudando a reduzir custos".

Na mesma linha de raciocínio, a data protection officer da Nubank destacou as vantagens do emprego da tecnologia no setor bancário: "A IA permite a redução de custos na aquisição de clientes e no ingresso deles no sistema financeiro". Ela ainda explicou que a inteligência artificial permite que os clientes tenham uma experiência melhor e mais personalizada dentro de uma instituição financeira, pois os sistemas inteligentes podem, a partir de análises de dados, fazer recomendações mais acertadas com base nos hábitos de cada usuário. Além disso, esses sistemas são capazes de realizar análises de crédito e fraude mais detalhadas.

No que se refere às técnicas de IA empregadas para incrementar vendas e melhorar a jornada do consumidor, o CIO da Nuveto destacou, primeiramente, o dynamic outreach, que consiste na criação de um perfil de canal de atendimento. Para cada cliente, é possível determinar uma forma de comunicação e um horário de acionamento.

Em seguida, o especialista mencionou as customized selections, que permitem categorizar o cliente dentro de uma persona a fim de decidir como o conteúdo e as ofertas destinadas a ele serão personalizados. Outra técnica é o responsive R&D, que consiste em utilizar o IA após a venda para averiguar a satisfação do cliente e melhorar a entrega futura de produtos ou ofertas. Também há a técnica de operation optimization para auxiliar no gerenciamento de logística, inventário e turnos de trabalho, de modo que a empresa se adapte em tempo real à mudança de comportamento do consumidor.

"O que difere a IA dos modelos antigos é que estes levavam cerca de um ou dois meses para traçar uma linha de tendência [de comportamento do consumidor]. Já com a IA, consegue-se processar um número muito maior de informações em um período menor de tempo", sintetizou o CIO.