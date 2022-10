A importância de proteger dados biométricos e os dados pessoais

O Data Protection Forum, que aconteceu em São Paulo, no dia 27 de setembro, contou com palestras sobre biometria, uso secundário de dados pessoais e data ethics, além de outras questões de segurança envolvendo a Lei Geral de Proteção de dados (LGPD). Estavam presentes vários especialistas em tecnologia e Direito.

Na sequência, Fernando abordou os requisitos trazidos pela LGPD para a coleta de dados biométricos. O principal deles é que as empresas não podem tratar essas informações com base no legítimo interesse –ou seja, sem o consentimento do usuário–, diferentemente do que acontece com dados simples como nome e endereço.

Uso secundário de dados pessoais

Pedro Iorio, advogado de Artese Advogados, fez uma apresentação sobre o uso secundário de dados pessoais. Ele começou explicando que o tratamento de dados em larga escala é uma tendência no mercado atualmente: "Hoje, uma empresa que não conta com uma inteligência para avaliar seu público fica desfalcada. Por isso, mercados tradicionais estão passando a se preocupar em ser data driven. Isso porque os dados ajudam a melhorar processos, garantir segurança, conhecer públicos, compreender tendências e apoiar a tomada de decisões", constata.

É válido lembrar que a LGPD exige que o tratamento de dados pessoais seja realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

Portanto, no caso do uso secundário de dados, deve existir uma compatibilidade entre a finalidade original e o objetivo que se pretende conseguir por meio desse uso. É possível medir tal compatibilidade por meio de um teste, que leva em consideração os seguintes fatores: o contexto em que os dados pessoais foram coletados, em particular no que diz respeito à relação entre os titulares dos dados e o controlador do tratamento; a natureza dos dados pessoais; as possíveis consequências do tratamento posterior pretendido para os titulares dos dados; a existência de salvaguardas adequadas, que podem incluir criptografia ou pseudonomização.

O teste de compatibilidade é positivo quando a finalidade que justificou a coleta e aquela pretendida para o uso secundário são efetivamente relacionadas, estão inseridas no mesmo contexto e há atendimento às expectativas do titular. Além disso, o uso secundário não pode implicar consequências significativas aos titulares de dados pessoais, e, caso haja algum reflexo negativo, devem existir medidas de salvaguarda adequadas para neutralizá-lo.