Tecnologia biométrica garante acesso seguro a serviços digitais no Brasil

A Aware fortalece a oferta da sua solução de verificação biométrica ao eliminar o atrito na autenticação de acesso. A plataforma oferece capacidade de verificação móvel multi fator para combinar reconhecimento facial e de voz com a detecção de vida (liveness detection), validando a identidade da pessoa que deseja acessar o serviço digital de sua preferência.

A facilidade na verificação biométrica é assegurada já a partir do liveness passivo, que envolve a captura dos dados biométricos do cliente em uma única etapa, com a guarda das amostras biométricas em um banco de dados criptografado para serem utilizadas posteriormente durante a autenticação do cliente para acesso seguro.

A solução é utilizada pela NASA, FBI, governo americano e grandes bancos no Brasil e América Latina.

Como funciona o liveness passivo?

Na criação da conta de usuário, o app do serviço digital faz a captura das amostras biométricas do cliente e verifica se esta pessoa é real ou uma falsificação a partir da submissão de uma foto, vídeo ou máscara criados por IA, ou não. Após o face match (confirmação da pessoa), o cliente obtém o acesso para navegar com segurança em seu serviço preferido e poderá realizar todas as transações que desejar.

Ao eliminar a repetição do processo de coleta de informações para autenticação do usuário, segundo o Mário Cesar Santos, VP Global de Soluções da companhia, a solução Aware aumenta a satisfação do cliente, como demonstrado na recente pesquisa realizada pela companhia publicada no Relatório de Confiança do Consumidor em Biometria de 2024. Os dados desta pesquisa mostram que os usuários se sentem confortáveis ​​​​com o uso da tecnologia biométrica, reforçada pela metodologia oferecida pelo liveness passivo.

A tecnologia Aware para a verificação de veracidade do usuário incorpora Liveness Check, uma técnica usada para apurar se o usuário que está tentando se autenticar é uma pessoa viva e/ou uma representação falsificada. Nesta fase, são detectadas as características que só estão presentes em seres vivos, como movimentos sutis dos olhos, variações na textura da pele ou padrões de comportamento humano.

"A tecnologia da Aware simplifica o processo de verificação biométrica sem exigir ações adicionais, como piscar ou mover a cabeça, por exemplo. Esta simplificação oferece uma experiência satisfatória e evita que o cliente abandone a biometria e opte pelas senhas tradicionais, colocando-se em risco no ambiente digital", afirma Mario Cesar Santos.