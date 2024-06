Dicas de segurança contra faude e roubo de identidade digital

Estudo da Serasa Experian reúne dados e análises sobre fraudes a partir de entrevistas com mais de 1.000 companhias e pessoas físicas

O Relatório de Identidade Digital e Fraude 2024, produzido pela Serasa Experian, traz informações sobre os tipos de fraudes mais comuns no Brasil, o perfil das vítimas (tanto consumidores como empresas) e estratégias de proteção.

Por meio de 1.135 entrevistas com instituições de diferentes segmentos e portes, além de indivíduos de diversas faixas etárias, classes sociais e regiões do país, o estudo apontou crescimento da preocupação com a prevenção de fraudes.

Pessoas físicas e jurídicas Entre pessoas físicas, 71% disseram se preocupar com segurança e roubo de identidade online, sendo que 42% dos entrevistados já foram vítimas do crime, com uma média de perda financeira de R$ 2.300. Os golpes mais comuns envolvem uso indevido do cartão de crédito (39%) e falsificações de boleto ou PIX (32%). Jovens são apontados como vítimas frequentes de fraudes, já que, além de armazenar documentos digitalmente, eles costumam emprestar dados para outras pessoas fazerem transações. Além disso, o estudo mostra que 86% dos entrevistados esperam que as instituições adotem as medidas necessárias para protegê-los dos golpes, delegando a responsabilidade de prevenção a elas. Já entre pessoas jurídicas, o relatório aponta que a segurança já é prioridade da maioria das empresas, sobretudo entre as de maior porte. 68% afirmam que a preocupação com prevenção de fraudes aumentou nos últimos 12 meses. As principais fraudes destacadas foram as de pagamento e pagamento transacional. Companhias relataram temer, principalmente, vazamentos de dados de clientes ou próprios e perdas financeiras. Para se protegerem de golpes, os métodos de autenticação e prevenção à fraude considerados mais essenciais pelas empresas consultadas são análise de documentos (49%), verificação cadastral (36%), análise de score (28%) e biometria facial (30%).

Como pessoas físicas podem se proteger Mantenha suas senhas seguras: use senhas fortes e únicas para cada conta, evitando informações pessoais óbvias. Considere o uso de um gerenciador de senhas para ajudar a manter o controle de suas credenciais Evite abrir links suspeitos: não clique em links de e-mails ou mensagens de remetentes desconhecidos, pois eles podem direcioná-lo para sites fraudulentos que buscam roubar suas informações

Verifique a segurança dos sites: antes de inserir informações pessoais em um site, verifique se ele possui certificados de segurança confiáveis, como o cadeado na barra de endereço Ative a autenticação em duas etapas:

Mantenha seus dispositivos atualizados: certifique-se de manter seu sistema operacional, aplicativos e programas antivírus atualizados para proteger contra vulnerabilidades conhecidas Monitore suas transações financeiras: fique atento a atividades suspeitas em suas contas bancárias e de cartão de crédito, verificando regularmente seus extratos Proteja seus documentos pessoais: Evite armazenar fotos de documentos pessoais em dispositivos móveis, especialmente se não forem necessárias, para reduzir o risco de exposição a fraudes