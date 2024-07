Minds Digital e Connect se unem para identificar transações fraudulentas

Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) revela que a procura pelo seguro de Riscos Cibernéticos cresceu 880% nos últimos cinco anos, passando dos R$ 20,7 milhões arrecadados em 2019 para R$ 203,3 milhões em 2023. De olho nos dados divulgados, a Minds Digital, primeira Voice IDTech do Brasil e criadora do FraudShield para autenticação de identidade e prevenção a fraudes com biometria de voz, anuncia uma parceria com a Connect.

A parceria conta com a integração da tecnologia da Voice IDTech aos ambientes da Connect, entre elas: as soluções de onboarding de clientes e envelope de documentos digitais que centraliza diversas soluções de validação de identidades. Com essa incorporação será possível ter mais agilidade nos processos de cadastro, além de uma maior variedade de canais de atendimento. A meta é identificar cerca de 20 mil transações com indício de fraude e impactar mais de 600 mil pessoas em até dois anos.

“A Connect tem como missão fornecer soluções e serviços que assegurem um ambiente digital mais confiável e isso está muito aderente ao nosso propósito de proteger pessoas e empresas por meio de autenticações seguras. Estamos animados com a parceria e em trazer ainda mais segurança em todos os procedimentos da Connect” comenta Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital.

Com o cenário crescente das fraudes, que estão cada vez mais sofisticadas, é importante que as instituições utilizem ferramentas especializadas para detecção e respostas a ameaças cibernéticas, gestão de identidades e acessos para proteger os dados de seus clientes. “Empresas e instituições estão constantemente expostas a ameaças de fraude que podem comprometer não apenas seus recursos financeiros, mas também a confiança de seus clientes e parceiros”, explica Marcelo Peixoto.

A Connect, que possui sede em Brasília e atua em instituições em todo território nacional, principalmente em instituições financeiras e diversos setores do governo, revela que a combinação das soluções das duas empresas irá impactar positivamente o negócio de diversas formas. “A forma mais eficiente e segura para autenticarmos uma pessoa é usando as próprias características únicas desse indivíduo. Utilizamos a biometria de voz e a biometria de face como um duplo fator de autenticação, garantindo total segurança para que os nossos clientes realizem transações de qualquer lugar do mundo, apenas com um dispositivo móvel na mão. A sinergia entre essas suas tecnologias tornou possível criarmos algo inovador, disruptivo, mas, ao mesmo tempo, simples e inclusivo, proporcionando uma experiência muito especial para os usuários”, disse Pedro Dias, CTO da empresa Connect.

“Estamos integrando essa solução completa para ajudar empresas como a Connect a levar inovação ao mercado, simplificando ainda mais o cadastro e validação das pessoas, mesmo que elas tenham restrições de acesso a equipamentos modernos como celulares de última geração ou limitação de uso de internet. Fortalecemos um ecossistema de soluções de atendimento com mais segurança e uma melhor experiência para as jornadas dos clientes” finaliza Marcelo Peixoto da Minds Digital.