Sorocaba desenvolve tecnologia para reduzir consumos de água e energia dos DCs

O avanço da tecnologia, com o aumento no uso da internet e a adoção cada vez maior da inteligência artificial, têm exigido capacidade de processamento de dados maior e mais ágil. Mais esse movimento impacta diretamente no consumo de energia elétrica e de água.

No Brasil, se contarmos apenas os grandes datacenters – ou seja, pouco mais de 180 – , eles utilizam em energia o mesmo que o estado de Tocantins, que tem 1,5 milhão de habitantes. E quando se analisa o consumo de água, ao ano, são mais de 75 bilhões de galões de água requisitados. Isso representa o mesmo consumo diário de 15 mil cidades com cerca de 50 mil habitantes, cada.

Com a adoção da inteligência artificial, a necessidade por data centers vai crescer e com isso o aumento no consumo de energia por essas estruturas que, além do funcionamento dos equipamentos, requer um sistema de refrigeração de ar contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para ajudar nessa potencial explosão de consumo de energia, surgiu em Sorocaba, interior de São Paulo, uma tecnologia inovadora em data centers que garante um consumo de energia e de água 48% menores.

O micro data center desenvolvido pela startup cloudvBOX traz um sistema de resfriamento híbrido e inovador envAdpat, que usa aditivos Shell, e com isso reduz em até 95% os custos com energia e água para refrigeração e gera uma economia de até 48% no consumo total. Esse foco em eficiência energética não só reduz custos operacionais, mas respeita práticas sustentáveis, alinhadas aos pilares ESG, como redução do impacto ambiental e a promoção de uma TI verde.

Para o CEO da cloudvBOX, Silvan Alves, responsável pelo desenvolvimento da solução, “cloudvBOX EDGE surge como resposta inovadora ao setor, oferecendo uma nuvem privada completa, personalizada e eficiente energeticamente”. O executivo destaca que a nova tecnologia pode e deve ser usada “não só por empresas privadas, mas entes públicos que precisam dar o exemplo para a sociedade sobre uma conscientização ambiental”. Estima-se que os data centers no Brasil consumam 17% da energia gerada.

Trata-se de um data center independente e modular, com sistema de resfriamento híbrido. Além disso, as preocupações com privacidade dos dados e latência também foram aspectos considerados. O vBox EDGE é um sistema plug and play, que elimina necessidade de construção ou reformas complexas nas áreas dedicadas aos data centers nas empresas, proporcionando uma implementação econômica, rápida e limpa.

Com infraestrutura de nuvem soberana, eficiente e segura, o vBOX EDGE é desenvolvido para garantir privacidade de dados, baixíssima latência e segurança. A capacidade de armazenamento é de até 2PB de Storage SSD/SATA/NVME por box e até 30TB de memória. Suporta múltiplos boxes em série, levando a escalabilidade e alta performance. A performance de rede, que vai de 10Gbps até 400Gbps por porta, é ideal para rodar aplicações intensivas, como IA e Big Data, sem comprometer a segurança ou eficiência.

Para o Head de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa, André Machado, "o vBOX EDGE se diferencia pela combinação de escalabilidade dinâmica, segurança avançada com espaços imutáveis e integração simplificada com as ferramentas já utilizadas pelas empresas. É uma solução desenvolvida com foco nas necessidades atuais e futuras de TI".

Ainda de acordo com o executivo, a solução foi feita sob medida para as empresas e instituições que precisam de soberania sobre seus dados, flexibilidade total e alta performance. Enquanto grandes provedores focam em infraestrutura massiva e global, o vBOX EDGE busca uma abordagem que equilibra eficiência energética, segurança de dados e escalabilidade, tornando-o ideal para empresas que demandam mais controle e inovação.

Criada e desenvolvida no Brasil, com processo de registro de patente em andamento, a tecnologia oferece uma solução de hiperconvergência, integrando computação e redes em uma única plataforma para facilitar a gestão de TI. Entre os parceiros da cloudvBOX estão: Intel, Shell, Gigabyte e AMD, contribuindo com tecnologia de ponta. Além disso, a solução é homologada para as principais plataformas do mercado, como Windows Server, SUSE, Red Hat, Ubuntu, VMware e Veeam, garantindo total compatibilidade e integração.