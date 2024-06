Chile busca liderar o mercado de data centers na região

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação do Chile vai apresentar durante o segundo semestre deste ano o "Plano Nacional de Data Center", que considera a participação de empresas privadas, do Governo e de organizações civis, para atingir a meta de o país abrigar mais 28 data centers, além dos 22 existentes hoje.

Santiago do Chile é hoje uma referência regional em conectividade e fibra óptica, por isso equipes do Ministério da Ciência e Tecnologia trabalham para reunir informações da indústria, das comunidades e de especialistas nacionais e internacionais, para poder entregar uma ficha resumida em Rota para ser entregada no setembro, que garante que o investimento em data centers no Chile seja ecologicamente responsável, impulsionado por esforços público-privados e visando fortalecer a implantação de tecnologias inovadoras e de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no território.

Com um horizonte de seis anos, será elaborado com a participação de diferentes atores, identificando medidas a implementar por cada um. Espera-se que as directrizes sobre a utilização de energias renováveis ​​não convencionais garantam que o crescimento desta indústria seja sustentável em termos de consumo de energia e água, a geração de acordos entre o Estado e o sector privado que promovam o investimento e a promoção de novas tecnologias desenvolvimentos.

Os especialistas do setor valorizaram positivamente esta iniciativa e destacam os benefícios económicos, laborais e estratégicos que serão gerados.

Carlos Oviedo, Country Manager da IFX Networks Cono Sur, afirma que este plano é uma grande oportunidade para a indústria, “pois nos obrigará a estabelecer compromissos ecologicamente responsáveis, priorizando o uso de energias renováveis ​​não convencionais. A implantação de novos data centers no Chile representa um desafio e uma oportunidade única para o desenvolvimento económico. Investir em tecnologia estratégica para as comunicações do país poderá posicionar o país como um importante representante e referência no setor na América Latina e no mundo.” Oviedo indica que alguns benefícios locais serão a criação de novos empregos para profissionais de diferentes áreas, promovendo a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias locais que permitam a colaboração com diferentes indústrias e empresas, e promovendo o desenvolvimento de talentos locais.

Na opinião de Cristián López, CEO da Unitti, os benefícios económicos implicam a chegada de investimentos significativos, tanto locais como internacionais. Além disso, aumenta a procura por serviços relacionados, como energia, segurança e manutenção. Salienta ainda que se promove a criação de empregos directos na construção, operação e manutenção dos centros, bem como de empregos indirectos em sectores associados.

Os desafios técnicos na instalação de novos data centers no país Este “Plano Nacional de Data Center”, que espera gerar um investimento de 2,5 mil milhões de dólares, enfrenta vários desafios técnicos. Especialistas alertam que deve ser garantida a disponibilidade de uma infraestrutura elétrica robusta e estável, uma vez que os data centers exigem um fornecimento contínuo e confiável de energia, mesmo quando existem sistemas elétricos de backup como UPS e fontes de energia de emergência, uma vez que a sua utilização se destina apenas a minutos e horas de backup, respectivamente. Além disso, a conectividade é essencial: garantir que os centros de dados estejam bem conectados através de fibra ótica de alta velocidade é essencial para minimizar a latência, necessária para fornecer um bom serviço digital. “As necessidades de refrigeração eficiente também devem ser consideradas para manter os servidores em condições ideais, o que requer tecnologias avançadas de HVAC. Uma das lições aprendidas no processo de desenvolvimento de data centers globalmente é ser cada vez mais sustentável, e é algo que começa com a localização do data center, onde o Chile tem excelentes condições ambientais a oferecer, como baixas temperaturas em grande parte das horas do ano e baixa umidade, ideal para tecnologias de eficiência energética, como freecooling”, indica David Goncalvez, gerente de Estratégia de Negócios e Ofertas para a América Latina da Vertiv. Outro desafio baseia-se no facto de a implementação e operação de um data center exigir pessoal altamente treinado em áreas como infra-estruturas eléctricas e mecânicas, redes de comunicações, segurança informática, administração de sistemas e gestão de dados. “Isto representa um desafio pela rapidez com que se geram novos profissionais na área, e com que se exige a sua disponibilidade”, destaca David Goncalvez da Vertiv.