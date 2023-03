Empresas orientadas a dados são mais compatíveis com ESG

Nos últimos anos, temos visto um forte foco nas questões ambientais, sociais e de governança (ESG). O ESG representa os padrões usados por investidores socialmente conscientes para avaliar potenciais investimentos e ajudar a entender melhor como diferentes organizações gerenciam riscos e oportunidades relacionadas aos três pilares: meio ambiente, social e governança.

Mais é impossível atingir os objetivos de ESG sem dados precisos e completos. E muitas organizações enfrentam um grande desafio: os sistemas de negócios das empresas foram invariavelmente implementados antes que a sustentabilidade fosse vista como importante. Se as prioridades de uma organização são baseadas na redução de carbono, uso de energia, reciclagem ou redução de desperdício de materiais, é provável que haja muitos dados que não são efetivamente coletados ou gerenciados, pelo menos nos estágios iniciais da implementação de uma iniciativa de sustentabilidade.

Fazer um progresso demonstrável em ESG exige que as organizações tragam dados de várias fontes em diferentes sistemas, unidades de negócios, funções e geografias. Por isso, é evidente que as empresas orientadas a dados estão mais bem equipadas para iniciar o caminho da sustentabilidade, de forma mais rápida e eficiente. “A razão é muito simples: empresas que fazem com que o acesso aos dados para tomada de decisões deixem de ser um grande desafio passam a se beneficiar de um fator determinante para se destacar e obter sucesso na jornada do ESG”, ressalta Rafael Paz, customer success manager para América Latina e Portugal da Denodo.

Segundo o relatório “Como a virtualização de dados oferece um mapa para a sustentabilidade empresarial”, divulgado em janeiro pela IDC em parceria com a Denodo, as empresas relatam que, à medida que tentam progredir na operacionalização de suas iniciativas de sustentabilidade, geralmente se deparam com uma série de desafios de negócios e tecnologia.

Paz destaca que as empresas que têm acesso integrado aos seus diversos silos de dados, de maneira fácil e ágil, conseguem realizar o acompanhamento do desempenho de índices de investimentos e das boas práticas e políticas de sustentabilidade. As empresas necessitam de dados precisos e completos para saber em que momento estão atualmente e, assim, poderem planejar sua trilha rumo aos padrões ESG.