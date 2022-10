Inovação agiliza processo de integração de dados no Brasil

O trabalho remoto e híbrido mostrou como é necessária a disponibilização de dados atualizados em tempo real. Nesse sentido, a integração e gestão de dados é fundamental para as empresas que têm dados distribuídos em diversas fontes.

Armazenar dados em formatos diferentes não facilita necessariamente a descoberta, uma vez que devem primeiro ser integrados antes de serem aproveitados para o aprendizado de máquina ou Machine Learning (ML). A virtualização de dados os integra em tempo real, sem precisar replicá-los fisicamente, ao combinar visualizações de informações de uma ampla variedade de fontes.

Na prática, essa tecnologia é o tecido de dados que une as informações distribuídas em diferentes locais, formatos e latências por meio de abordagens lógicas, físicas ou híbridas. É isso que permite uma significativa redução no tempo de entrega de dados.

Toda essa quantidade de dados em uma organização precisa ser unificada para gerar resultados aos negócios. O que é chamado de inteligência de decisão vem conquistando ainda mais campo nas empresas, à medida que os dashboards e as plataformas de inteligência de negócios ou inteligência empresarial (Business Intelligence ou BI) ganham relevância em sistemas baseados em inteligência artificial (IA) e em machine learning.

Aproveitando o Dia Nacional da Inovação Digital, no 18 de outubro, a Denodo destaca duas novas assinaturas de sua plataforma, projetadas para ajudar as empresas de médio porte no Brasil a otimizarem sua integração de dados. As assinaturas são adaptadas às necessidades de orçamento e funcionalidade dos clientes, permitindo que escalem para várias outras situações. As novas assinaturas da Denodo incluem:

- Denodo Professional: utiliza tecnologia de virtualização de dados de alto desempenho para agilizar o tempo de acesso às informações e acelerar os serviços de dados para essas empresas, que têm uma variedade de necessidades e um orçamento limitado. Denodo Professional é a solução mais adequada para começar com pequenos projetos de até 5 fontes de dados.

- Denodo Standard: permite que elas expandam seus casos de uso analítico e operacional, fornecendo acesso a um número ilimitado de fontes de dados. Também inclui controle de versão integrado para rastrear facilmente as alterações.

Com essas duas novas ofertas, os clientes Denodo de médio porte podem democratizar seus dados e habilitar facilmente seu uso, por meio de Customer 360, BI Reporting for Smart Analytics, Data-as-a-Service e Marketing Analytics.