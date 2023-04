Autodesk transforma seus processos com plataforma da Denodo

A Autodesk, empresa de software e design, contou com o auxílio da plataforma de virtualização de dados da Denodo para fazer uma transformação completa em seus processos e serviços. Considerando as mudanças nos padrões de consumo de software, a companhia decidiu transformar seu modelo convencional de licenciamento vitalício em uma solução baseada em assinatura para aumentar os lucros e impulsionar o crescimento.

O sistema inicial de Business Intelligence (BI) da Autodesk não suportava essa mudança crítica no modelo de receita. A transição afetaria a capacidade do departamento financeiro de rastrear assinaturas, renovações e pagamentos, e o sistema de BI, que incluía um data warehouse operacional, não conseguia atender às demandas das partes interessadas nos negócios, que exigiam cada vez mais dados de qualidade.

A Autodesk entendeu que era necessária uma evolução para uma arquitetura ágil de BI 2.0 com um data warehouse lógico em seu núcleo. Especificamente, isso envolveria a mudança de seus atuais modelos físicos de armazenamento de informações para uma abordagem mais lógica para a integração de dados. A Plataforma Denodo de virtualização de dados foi implementada para atender esta mudança.

Melhoras para o negócio da Autodesk

Na Autodesk, os dados se originavam de fontes de dados múltiplas e distintas que incluíam dados geoespaciais, dados de streaming de mídia social e logs da web. Além disso, a Autodesk tinha um data lake corporativo, que armazenava informações de várias fontes de big data, como Spark e Scala, enquanto as outras informações eram registradas em um data warehouse operacional. A infraestrutura era lenta e ineficiente, e não conseguiu atender às demandas de sua transição para um novo modelo de licenciamento.

A plataforma Denodo foi introduzida pela primeira vez no departamento financeiro da Autodesk, que a usava para rastrear assinaturas, renovações e pagamentos. A virtualização de dados ajudou a extrair as informações financeiras de seus usuários de negócios sem que eles precisassem tocar ou transformar qualquer um dos dados físicos. Além disso, a Autodesk percebeu a necessidade de proteger todos os dados confidenciais pertencentes à empresa.

Atualmente, existem diversos processos de governança, controle de risco e iniciativas de compliance projetadas para ajudar a Autodesk a gerenciar melhor o manuseio de dados sensíveis. A conformidade com a Sarbanes-Oxley (SOX) controla muitas das iniciativas internas da Autodesk também. A Plataforma Denodo possibilita o gerenciamento dessas e de várias outras iniciativas de conformidade que mapeiam as leis de privacidade.

Usando a Plataforma Denodo como um data warehouse lógico, a Autodesk criou um único ponto de acesso corporativo para quaisquer dados usados dentro da empresa. “A plataforma de virtualização de dados da Denodo nos ajudou a modernizar nossos modelos de assinatura, melhorando assim a nossa organização, agilidade, desempenho e lucratividade, enquanto reforça a colaboração entre a área de negócios e de TI”, explica Mark Eaton, Enterprise Architect da Autodesk.

A solução da Denodo também possibilitou o gerenciamento externo da Autodesk para que parceiros se conectem diretamente às aplicações SAP ECC da empresa usando serviços web. Esta capacidade permitiu-lhes processar pagamentos quase em tempo real.

Como a Autodesk não precisa mais mover dados de diferentes fontes, não há informações em duplicidade e todas as operações podem ser realizadas em um único ponto de aplicação, com mais segurança e agilidade. A solução de virtualização de dados também ajudou as equipes de negócios e desenvolvimento da Autodesk a se tornarem mais colaborativas, podendo antecipar necessidades e planejar novos produtos para atender a demandas de funcionários e clientes.