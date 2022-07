A nuvem segue como tendência para uso de dados nas organizações

A Denodo, empresa de gerenciamento e entrega de dados, aponta que a transformação de negócios habilitada para a nuvem tornou-se uma prioridade à medida que as organizações enfrentam problemas globais em suas cadeias de suprimentos, encaram ameaças à sua segurança cibernética e sofrem com a instabilidade geopolítica global.

Enquanto companhias de todos os tamanhos e mercados verticais se voltam para a nuvem para garantir flexibilidade e resiliência, pequenas e médias empresas direcionam investimentos em serviços de infraestrutura em nuvem para dar suporte à migração de carga de trabalho, serviços de armazenamento de dados e desenvolvimento de aplicativos nativos.

Em sua sexta Pesquisa Anual de Uso da Nuvem (Annual Cloud Survey), a Denodo revelou que a adoção de cloud pelas empresas continua em rápida ascensão, com mais da metade (54%) participantes declarando que estão em um nível intermediário ou avançado de uso dessa ferramenta. A análise foi realizada on-line em mais de 150 organizações, em 3 grandes regiões globais –América do Norte, LATAM, EMEA e APAC– para entender onde as organizações estão em suas jornadas de adoção da nuvem e como elas fazem uso da nuvem.

A pesquisa aponta ainda que, data warehouses, data lakes e lake houses em nuvem desempenharam um papel de destaque em 2021 e foram citados como uma das principais iniciativas dos entrevistados (48%) e um dos principais casos de uso (57%). A nuvem híbrida continua a ser o modelo de implantação preferido desde a pesquisa de 2020, inclusive neste ano, o uso desta arquitetura foi escolhido por quase o dobro do número de entrevistados (37,5%), em comparação com a nuvem pública pura, com 20%. Isso mostra que as empresas não estão se livrando completamente de seus sistemas locais, mesmo que tenham aumentado sua “cloud footprint”. Uma das razões para isso acontecer tem a ver inclusive com questões regulatórias.

Barreiras Aproximadamente quatro em cada cinco entrevistados (79%) citaram a complexidade da integração e acessibilidade de dados, e a acomodação de diferentes formatos de dados como a principal desafio orientado por dados, seguido pela falta de análise de habilidades e recursos para transformar indicadores brutos em insights (62%). Os cientistas de dados também tiveram dificuldades. Frequentemente citado por gastar mais tempo encontrando, acessando e preparando informações do que os analisando, mais de dois em cada cinco (44%) não conseguiram encontrar, acessar e analisar metade ou mais de seus indexadores após adotar tecnologias de nuvem e apenas 17% conseguiram alavancar 75% ou mais de seus dados. O papel da TI na jornada de modernização da nuvem também mudou. Em 2020, o foco foi escolher o provedor adequado e gerenciar a migração. Mas em 2021, essas equipes estão mais focadas em receber o treinamento necessário para levar os sistemas de nuvem de sua organização para o próximo nível (de acordo com 31,3% dos entrevistados), mesmo que outras atividades como selecionar o provedor e planejar tais migrações ainda permaneçam importantes. As empresas estão usando essa tecnologia em várias situações, como os mais populares relatórios e painéis, BI de autoatendimento e análises ad-hoc. No entanto, os entrevistados antecipam uma mudança para virtualização, preparação e qualidade de dados e combinação no futuro.