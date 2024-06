IA, segurança e sustentabilidade estão direcionando os esforços para modernização de TI

A Nutanix anuncia pesquisa feita pela Vanson Bourne sobre Enterprise Cloud Index (ECI) ou Índice de Nuvem Empresarial, encomendada pela Nutanix, que mede o progresso corporativo com a adoção da nuvem. O estudo, que contou com líderes brasileiros de TI, revelou expectativa de aumentar em 12 vezes a adoção de multicloud híbrida no período de um a três anos –a fim de modernizar as infraestruturas de TI devido a fatores como IA, segurança e sustentabilidade.

A Vanson Bourne conduziu a pesquisa, entrevistando 1.500 tomadores de decisão de TI e DevOps/Engenharia de Plataforma em todo o mundo em dezembro de 2023.

O estudo mostrou que a grande maioria (90%) dos entrevistados brasileiros do ECI está adotando uma abordagem “cloud-smart” para sua estratégia de infraestrutura, que envolve aproveitar o melhor ambiente de TI para cada uma de suas aplicações/cargas de trabalho. Da mesma forma, 89% dos entrevistados brasileiros e 87% daqueles em toda a região das Américas concordaram que suas organizações adotaram uma filosofia de nuvem inteligente.

“Seja por causa de IA, sustentabilidade ou segurança, as organizações de TI estão enfrentando uma pressão cada vez maior para modernizar sua infraestrutura de TI rapidamente”, explica Leonel Oliveira, country manager da Nutanix Brasil. “Dentre os entrevistados brasileiros do ECI, 78% planejam investir na modernização das TI em 2024, com 83% planejando aumentar os seus investimentos especificamente para apoiar a IA. No quesito de segurança, 81% dos entrevistados, sofreram pelo menos um ataque de ransomware nos últimos três anos”.

Oliveira reforçou que o ECI deste ano revela que as organizações precisam apoiar as tecnologias de amanhã, preparando hoje a sua infraestrutura de TI para o futuro. A multicloud híbrida continua a emergir como o padrão preferido de infraestrutura devido à flexibilidade que oferece para suportar desde ambientes tradicionais até aplicações modernas em contêineres e movimentação entre nuvens e ambientes locais.

Inteligência artificial A implementação da estratégia de IA é uma prioridade máxima do C-level. Os entrevistados no Brasil mencionaram o tema com mais frequência (60%) como uma prioridade para os CIO/CTO em suas organizações. Ainda, 83% afirmaram que as suas organizações planejam aumentar o investimento no apoio à estratégia de IA, enquanto 81% apontaram que o aumento de investimento inclui análise de dados, uma área tecnológica relacionada. Ao mesmo tempo, mais de 90% dos entrevistados no Brasil concordaram que a privacidade dos dados será uma preocupação às suas organizações, especificamente devido à adoção da IA. Além disso, quase um terço (32%) dos entrevistados no Brasil afirma que a execução de aplicações de IA na infraestrutura de TI atual constitui um desafio significativo.

Sustentabilidade A grande maioria dos entrevistados do Brasil (85%) concorda que a sustentabilidade é prioridade às suas organizações, e quase todos os respondentes (99%) disseram ter buscado uma ou mais iniciativas de sustentabilidade durante o ano passado. Além disso, os entrevistados do Brasil consideram o cumprimento das metas de sustentabilidade menos desafiador do que os profissionais de TI de outros lugares: apenas 26% dos entrevistados brasileiros descreveram a tarefa como um “desafio significativo”, em comparação com 36% dos entrevistados globais e 40% dos entrevistados nas Américas.

Segurança O relatório concluiu que a segurança e a inovação foram os principais impulsionadores da migração de aplicações de um ambiente para outro no ano passado. Os inquiridos do ECI no Brasil identificaram o aumento dos investimentos para prevenção contra ransomware/malware como a sua prioridade número um –seguido pelo investimento em estratégia de IA e análise de dados. 86% dos entrevistados brasileiros disseram que planejam aumentar seus orçamentos para soluções de prevenção de ransomware. Essa taxa de aumento de investimento entre os entrevistados brasileiros foi a mais alta entre as nove categorias classificadas, incluindo estratégia de IA (83% planejam aumentar) e análise de dados (81% estudam ampliar). Usando suas infraestruturas de TI atuais, os cinco principais desafios de gerenciamento de aplicações e dados citados pelos entrevistados no Brasil são: 1. Privacidade e conformidade de dados 2. Silos operacionais entre equipes que gerenciam diferentes ambientes 3. Prevenção contra ransomware/malware 4. Cumprimento das metas de sustentabilidade 5. Carga de trabalho e migração de aplicações As cinco principais áreas com maior investimento em 2024 entre os entrevistados no Brasil são: 1. Prevenção contra ransomware/malware 2. Estratégia de IA 3. Análise de dados 4. Esforços e tecnologias de sustentabilidade 5. Custos da nuvem