Tecnologia e transparência na governança climática

Com o avanço acelerado de tecnologias como sensoriamento remoto e inteligência artificial, o monitoramento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) ganha uma nova dimensão em escala global. Esses recursos prometem mais precisão, agilidade e alcance na mensuração dos impactos climáticos. No entanto, especialistas alertam: sem uma base sólida de dados confiáveis e estruturas institucionais robustas, os avanços podem ser ilusórios — e até perigosos.

“Antes mesmo de avançarmos para soluções tecnológicas mais sofisticadas, enfrentamos um problema básico: a criação e a disponibilização de dados confiáveis”, afirma Julio Carepa, especialista em financiamento climático, que integrou a equipe de experts convidados pela Ideia Sustentável, empresa especializada em soluções humanizadas de ESG para todos os segmentos do mercado, para desenvolver o estudo Top Trends COP 30, que analisa as 22 tendências e desafios relacionados com os seus grandes temas que serão debatidos durante a COP 30.

Segundo Carepa, a IA generativa pode ser útil, mas depende integralmente da qualidade das informações alimentadas no sistema. “A falsa sensação de controle pode mascarar problemas reais e perpetuar ineficiências”, alerta.

O desafio é ainda maior em biomas complexos como a Amazônia. A variabilidade climática e a extensão territorial dificultam a compreensão da capacidade real da floresta em estocar carbono. “Estamos diante de uma realidade inédita para a ciência — um cenário de concentração de CO₂ nunca antes vivenciado”, destaca Carepa, reforçando que a metodologia científica tem sido distorcida por narrativas negacionistas com argumentos construídos a partir de versões sem base cientifica e com forte componente político.

Além dos aspectos técnicos e narrativos, há limitações estruturais que impedem a consolidação de sistemas eficazes de monitoramento em países em desenvolvimento. Recursos escassos, baixa capacidade institucional e falta de investimentos em pesquisa científica ainda são entraves para que as tecnologias disponíveis cumpram seu papel transformador.

Monitorar, reportar e verificar dados ambientais: a engrenagem do novo mercado corporativo

No setor privado, o conceito de MRV (Monitoramento, Relato e Verificação) ganhou protagonismo, especialmente nos projetos de carbono e nas métricas ambientais que pautam o mercado de capitais. “Empresas que fazem inventários consistentes de suas emissões, com base em metodologias como o GHG Protocol e a ISO 14.064, conquistam credibilidade e atraem investimentos”, afirma Carla Leal, Doutora em finanças com foco em ESG e mudanças climáticas, Membro da Comissão de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), e uma das entrevistadas no estudo.

Além da conformidade regulatória, o rigor técnico no relato de emissões passou a ser um diferencial competitivo. Organizações como o Carbon Disclosure Project (CDP) classificam empresas com base na qualidade de seus dados — o que impacta diretamente na atratividade frente a investidores institucionais. “As empresas com melhor desempenho ambiental conseguem acesso a recursos mais baratos no mercado de capitais”, explica Carla.

A especialista destaca ainda que o monitoramento deve ser encarado como uma ferramenta estratégica de gestão e não apenas uma obrigação ambiental. “Esse processo está diretamente ligado ao fluxo financeiro que pode viabilizar uma transição sustentável em escala global.”