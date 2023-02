Denodo obtém certificação de Data and Analytics para ISV de AWS

A Denodo foi reconhecida com a certificação AWS de Data and Analytics para ISV da Amazon Web Services (AWS). A obtenção desse status diferencia a Denodo como um parceiro da AWS que demonstra experiência em integração, gerenciamento e entrega de dados distribuídos para inteligência de negócios e análises avançadas para empresas de médio e grande porte que usam os serviços da AWS.

À medida que a adoção da nuvem continua sua rápida ascensão, os usuários não podem mais esperar semanas para que os dados sejam entregues. Aproveitando a conectividade nativa da Denodo ao Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon EMR e Amazon Athena, as empresas podem integrar dados em escala de petabytes em tempo real para obter uma visão unificada dos negócios. A Plataforma Denodo para AWS acelera o tempo de insight e os serviços de dados com recursos prontos que facilitam a jornada de migração para a nuvem.

A Pesquisa Global de Nuvem 2022 da Denodo demonstrou que pode ser demorado e, às vezes, praticamente impossível explorar e compreender todos os dados disponíveis dentro de uma média ou grande empresa. Para estes casos, o catálogo de dados avançados da Denodo pode facilmente documentar conjuntos de dados existentes e rapidamente exibi-los em uma forma de autoatendimento.

Esse foi o diferencial que fez com que Jim Mellon, chefe de arquitetura da Syngenta, aderisse a plataforma Denodo para AWS. “Com informações espalhadas por diferentes fronteiras geográficas, a solução de virtualização de dados da Denodo nos ajudou a conectar várias fontes diferentes pelo menos 4 vezes mais rápido do que com o sistema antigo. Em toda a empresa, vimos um salto de 35 vezes no número de usuários que acessam a plataforma de dados, levando a uma ampla adoção da tomada de decisões baseada em dados.”