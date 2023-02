Netskope amplia visibilidade aos riscos na AWS

O cenário da cibersegurança se torna mais complexo e multifacetado a cada dia, o que leva as empresas a aprofundar os conhecimentos em seus dados, bem como saber se os funcionários e recursos estão a salvo de possíveis ataques.

A Netskope anunciou novo suporte à Amazon Web Services (AWS) com o objetivo de melhorar a visibilidade dos riscos e ameaças nos serviços AWS, que resultam em posturas de segurança ainda mais robustas para os clientes.

Por meio deste trabalho, a Netskope apoia o lançamento do AWS Verified Access e do Amazon Security Lake para impulsionar a inovação para as empresas que operam na AWS.

“À medida que as organizações buscam o suporte e unificação perfeitos de seus serviços de segurança na nuvem, nosso trabalho com a AWS ajudará os clientes a alcançar uma visibilidade ainda melhor como também oferecer proteção em um ambiente cloud-first de trabalho híbrido. Hoje, o trabalho híbrido é realizado no escritório, residência ou em trânsito, e com este novo suporte ao Amazon Security Lake e AWS Verified Access, ajudaremos os clientes a trilhar sua jornada de segurança na nuvem, protegendo os dados de qualquer lugar, em qualquer dispositivo", diz Andy Horwitz, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Alianças Tecnológicas da Netskope.

O suporte da Netskope ao Amazon Security Lake e AWS Verified Access fornece visibilidade e proteção de dados e contra ameaças em tempo real ao acessar serviços, aplicações e dados em nuvem. Os clientes podem esperar um compartilhamento de dados mais amplo e granular para expor as ameaças em nuvem e brechas de segurança, melhorias na priorização de alertas para que as equipes especializadas possam mitigar as ameaças maiores com prioridade, e uma postura de segurança mais robusta com estratégias de remediação mais rápidas.

"A Netskope e a AWS continuam a auxiliar as empresas com os recursos de segurança de que necessitam para proteger seus usuários e dados em qualquer lugar”, diz Chris Grusz, diretor para Parcerias de Fornecedores de Software Independentes e Desenvolvimento de Negócios de Mercado da AWS.

A Netskope tem ajudado milhares de clientes a melhorar sua segurança por meio do acesso integrado, utilizando abordagens de zero trust network access (ZTNA), secure gateway web (SWG), cloud access security broker (CASB), gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM), varredura de armazenamento com prevenção de perda de dados (DLP), firewall em nuvem, Borderless WAN, e muito mais.