SentinelOne e Netskope anunciaram parceria de cibersegurança

A SentinelOne e a Netskope uniram forças para ajudar os clientes a trabalhar onde e como tiverem melhor desempenho de forma segura. Os parceiros de tecnologia lançaram o SentinelOne Singularity App for Netskope, uma solução conjunta que oferece a visibilidade abrangente e rica em contexto necessária para detectar, responder e mitigar ameaças em toda a superfície de ataque em constante expansão, impulsionada pelo trabalho distribuído.

"A visibilidade é fundamental para manter a segurança das equipes que hoje são distribuídas, mas pode ser difícil obter essa visibilidade no nível necessário para proteger o número cada vez maior de funcionários que trabalham remotamente", afirma Akhil Kapoor, vice-presidente de Parcerias Tecnológicas da SentinelOne. "Em parceria com a Netskope, estamos tornando isso mais fácil para os nossos clientes, com uma visão consolidada e granular da atividade de ameaças em todo a pilha de tecnologia, com insights aprofundados que eles podem usar para turbinar seus recursos de investigação e manter as pessoas e informações seguras", diz Kapoor.

A SentinelOne, por meio de sua plataforma Singularity, oferece proteção para superfícies de ataque corporativas, incluindo endpoints de usuários, cargas de trabalho em nuvem e infraestrutura de identidade.

O Netskope Intelligent Security Service Edge (SSE) protege o acesso à infraestrutura da Web, SaaS, nuvem pública, aplicações privadas e data center por meio de um conjunto convergente de SWG, CASB e ZTNA. "A Netskope fornece informações valiosas sobre a atividade e o risco do usuário e da nuvem e, com o Sentinel One, os clientes XDR podem correlacionar essas informações com outros sistemas e agir de acordo com elas de forma automatizada, inteligente e escalável", diz Andy Horwitz, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Netskope.

Segundo um comunicado de imprensa, a aplicação SentinelOne Singularity for Netskope oferece visibilidade total do ciclo de vida do ataque, com uma visão consolidada de alertas de endpoint, nuvem, DLP e SASE para busca e investigação de ameaças. “Com a solução, as empresas podem consolidar a visibilidade no Intelligent Secure Service Edge da Netskope para investigação e busca de ameaças e acelerar a triagem, enriquecendo automaticamente as ameaças do Singularity com alertas da Netskope relacionados ao contexto”, diz o documento.

“A parceria entre as empresas possibilita oferecer uma solução dinâmica e integrada que as equipes de segurança podem usar para defender as redes e os sistemas contra ameaças e deter os adversários com mais velocidade e eficiência”, os fornecedores prometem.

O SentinelOne Singularity for Netskope está disponível no SentinelOne Singularity Marketplace.