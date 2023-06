Transdev aumenta proteção e conectividade no trabalho híbrido com Netskope

A Netskope foi selecionada pela Transdev para melhorar a proteção dos dados em nuvem e conectar e proteger o acesso das equipes onde quer que estejam. A Transdev é uma operadora e integradora global de mobilidade, opera redes de transporte público em 19 países e cinco continentes, que transporta quase 10 milhões de passageiros todos os dias.

Transdev instalou o Netskope Private Access (solução ZTNA da Netskope) e o next generation Secure Web Gateway (NG-SWG), que fazem parte da plataforma Intelligent SSE da Netskope.

A implementação técnica começou na França, antes de se estender às equipes da Transdev na Alemanha, no Canadá e na Austrália, levando proteção de dados e contra ameaças tanto no escritório quanto remotamente.

O Next Generation Secure Web Gateway (NG-SWG) da Netskope permite que a Transdev determine e treine os usuários sobre as políticas de uso aceitável para diferentes categorias de websites e aplicações, incluindo o suporte a decisões de políticas diferenciadas com base em fatores de zero trust em evolução em torno do usuário, dispositivo e tipo de dados. Como uma plataforma nativa da nuvem, a Netskope também pode diferenciar entre diferentes instâncias de aplicações em nuvem (OneDrive pessoal e corporativo, por exemplo).

O Netskope NPA fornece acesso zero trust a redes para aplicações privadas. Isso permite que a Transdev proteja os dados e recursos com controle de acesso no nível da aplicação com base na identidade do usuário e na postura de segurança do dispositivo. A infraestrutura global NewEdge da Netskope garante que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações necessárias nas regiões nas quais opera.

"Com a tecnologia da Netskope, as equipes da Transdev agora podem identificar e analisar melhor os comportamentos suspeitos e atividades maliciosas em tempo real e implementar medidas de segurança adequadas para evitar possíveis ataques. Isso significa que nossos dados estão mais seguros e podemos cumprir melhor nossas responsabilidades de proteção de dados", diz Yann Boulet, Head do Grupo de Redes e Telecomunicações da Transdev.