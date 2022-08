Netskope adquire Infiot para oferecer uma plataforma SASE totalmente integrada

As soluções Secure Access Services Perimeter Security, ou SASE, ajudam a proteger os dados onde quer que se movam, apoiam as organizações em seus esforços de transformação digital e obtêm maior eficiência e retorno sobre o investimento de sua tecnologia.

De acordo com o Gartner, o mercado SASE continuará crescendo graças às implantações de SD-WAN e ao Secure Services Edge, ou SSE:

“Até 2024, 80% das implantações de SD-WAN incorporarão requisitos de SSE, em comparação com menos de 25% em 2022”

“Até 2025, 80% das empresas adotarão uma estratégia para unificar web, serviços em nuvem e acesso a aplicativos privados da plataforma SEE de um único provedor”

No entanto, de acordo com a Netskope, provedora de soluções Zero Trust and Security Service Edge (SSE), o conceito de SASE ainda é confuso por fornecedores que oferecem produtos fragmentados falsamente comercializados como SASE. “A maioria desses produtos não são integrados nativamente, são incapazes de simplificar ambientes de tecnologia e carecem de recursos críticos de transformação de rede e infraestrutura, todos os quais arriscam níveis mais altos de incidentes de segurança, tempo de inatividade e muito mais. tempo de inatividade da rede e baixo retorno sobre o investimento,” eles dizem da Netskope.

Procurando integrar sua oferta a um portfólio de soluções mais robusto, a Netskope anunciou a aquisição da Infiot, pioneira em permitir acesso seguro e confiável com segurança zero trust, otimização de rede e aplicativos e operações orientadas por IA.

Fundada em 2018 por veteranos do mercado SD-WAN, a Infiot foi um dos quatro únicos fornecedores reconhecidos no relatório "Cool Vendors in Cloud Networking" do Gartner de 2021, foi nomeado duas vezes para o The Futuriom Top 40 e foi implementado com sucesso por clientes do setor de saúde. , varejo, educação, energia, industrial, telecomunicações, entre outros setores.

“Assim como a WAN sem fronteiras da Netskope, a adição da tecnologia da Infiot permitirá que os clientes da Netskope apliquem políticas consistentes de segurança e qualidade de experiência (QoE) à mais ampla gama de necessidades de trabalho híbrido, desde funcionários trabalhando em casa ou em movimento, até filiais, ponto ad hoc de sistemas de venda e ambientes multicloud. Para os clientes, todos esses recursos são entregues em uma única arquitetura, usando uma estrutura de políticas e um console, simplificando drasticamente as operações, preservando o desempenho da rede e garantindo o sucesso do SASE”, diz uma versão da Netskope.

De acordo com a Netskope, todos esses recursos são oferecidos aos clientes em uma única arquitetura, usando uma estrutura de políticas e um console, simplificando drasticamente as operações dos departamentos de rede e infraestrutura. O Netskope Borderless WAN é combinado com o Netskope Intelligent SSE em uma plataforma SASE totalmente convergente.

Além disso, “a tecnologia da Infiot permitirá que os clientes adotem uma rede moderna e orientada à nuvem por meio do uso de Netskope SASE Gateways, criando conexões seguras e otimizadas entre qualquer local da empresa, incluindo site a site ou a nuvem. Da mesma forma, oferece políticas de identidade e acesso por aplicativo para estabelecer os princípios de confiança zero na rede”, diz o comunicado da Netskope.