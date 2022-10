Planejando a jornada de SD-WAN para SASE

Os ambientes de TI modernos são altamente distribuídos, com aplicativos espalhados por data centers privados, várias nuvens públicas e vários pontos de presença. Simultaneamente, as iniciativas de trabalho híbrido chegaram para ficar e os funcionários estão distribuídos entre localidades corporativas, domésticas e remotas. Além disso, a internet das coisas (IoT) e a IoT industrial significam mais dispositivos conectados em praticamente qualquer local.

A chave para fazer com que esses ambientes complexos funcionem de forma eficaz é garantir que todos os aplicativos, funcionários e dispositivos estejam conectados com segurança uns aos outros. Isto é mais fácil falar do que fazer. Arquiteturas de rede e segurança legadas –topologias hub e spoke e modelos de castelo e fosso, por exemplo– forçaram todo o tráfego através da pilha de segurança do datacenter. Isso forneceu um alto nível de segurança, mas criou problemas de desempenho, especialmente ao se conectar a aplicativos baseados em nuvem.

Para superar esses problemas, surgiu a tecnologia SD-WAN, permitindo que organizações contornem as pilhas de segurança do data center e forneçam acesso direto à internet de locais remotos. Embora a tecnologia SD-WAN fornecesse uma medida de segurança na medida em que pudesse segmentar o tráfego, com o tempo sua postura de segurança evoluiu: os provedores construíram ecossistemas com fornecedores de segurança para permitir a integração de um clique com implantações na nuvem ou no local.

Hoje, as organizações estão trabalhando para criar uma estrutura mais robusta de segurança integrada e tecnologias de rede conhecidas como Secure Access Service Edge (SASE). Isso é essencialmente uma combinação de SD-WAN e outras tecnologias de rede e serviços de segurança, com o último agora conhecido como borda de serviço de segurança (SSE). O SSE abrange várias funções de segurança para fornecer os níveis necessários de conectividade segura com funcionalidades como acesso à rede de confiança zero (ZTNA), prevenção contra perda de dados (DLP), agentes de segurança de acesso à nuvem e muito mais.

No futuro, os fornecedores de rede e segurança estão trabalhando para oferecer uma integração mais estreita com terceiros ou fornecer um produto totalmente integrado com SD-WAN e SSE. Devido à rápida adoção do SD-WAN para dar suporte ao acesso direto à internet, as organizações podem aproveitar os produtos existentes para servir de base para suas implementações de SASE. Isso vale tanto para implementações de serviços do tipo faça-você-mesmo quanto para serviços gerenciados.

Se você ainda está no estágio de planejamento para uma implementação SASE integrada, não está sozinho. No ano passado, pouco mais de um terço dos entrevistados de uma pesquisa do Enterprise Strategy Group (ESG) afirmaram que começaram a implementar uma estrutura e produtos SASE. Um pouco mais da metade (55%) indicou que está planejando o SASE, mas pode levar algum tempo até que algo seja implementado.

Começando com SD-WAN para abordagem de rede em primeiro lugar Por que achamos que a SD-WAN é um bom ponto de partida? Quando o ESG perguntou às organizações sobre as tecnologias que adotariam, a SD-WAN estava entre as três principais opções gerais e foi a principal resposta para as organizações que adotam uma abordagem de rede para SASE, em oposição a uma abordagem de segurança ou convergência. De acordo com a ESG, a maioria das empresas com uma abordagem de rede em primeiro lugar optou por implantar a SD-WAN, seguida de perto pela ZTNA. No geral, a maioria das organizações escolheu a ZTNA como sua principal opção. A classificação de SD-WAN entre os três primeiros também faz sentido quando você considera os cinco principais casos de uso de rede inicial. Dada a complexidade desses ambientes, não é surpresa ver a melhoria da eficiência operacional com o gerenciamento centralizado baseado em nuvem como a principal resposta, seguido de perto pela otimização da conectividade global, fornecendo acesso direto à internet para locais e funcionários remotos e otimizando a largura de banda disponível. Observe que mais de um terço dos entrevistados indicaram que aproveitarão a tecnologia para permitir conectividade segura para funcionários e locais remotos.