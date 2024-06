Na evolução da WAN, a definição de software está agora implícita?

A questão é interessante: a WAN definida por software agora é apenas a WAN? Em outras palavras, a ideia de definição de software se tornou a norma a tal ponto que não precisamos mais especificá-la em relação à WAN?

A resposta: ainda não, mas o dia está se aproximando. À medida que a SD-WAN ganha força no mercado, ela está redefinindo silenciosamente o que as equipes de rede desejam de sua WAN.

Observação: SD-WAN agora praticamente substituiu a maioria das otimizações de WAN legadas, que agora são normalmente um complemento de um serviço SD-WAN, em vez de uma compra independente. As WANs que tinham otimizadores agora são, em sua maioria, SD-WANs.

E quanto ao resto das WANs? Tudo estava previsto.

Observe também que as ofertas de rede como serviço (NaaS) fornecem principalmente funcionalidades importantes de SD-WAN. O número crescente de organizações que agora optam por NaaS migraram, de fato, para SD-WAN. E cada vez mais, as WANs gerenciadas tradicionais também são SD-WANs gerenciadas. Os MSPs percebem que podem colher mais benefícios de redes mais fáceis de gerenciar e mais resilientes.

Ao mesmo tempo, torna-se mais difícil encontrar pessoal da WAN à medida que profissionais experientes se aposentam e não são substituídos por novos trabalhadores. A ênfase da SD-WAN na automação torna-a uma opção natural para ajudar as equipes de rede a se adaptarem às mudanças, expectativas e inovações da rede.

Para empresas que estabelecem novos locais, a conectividade WAN redundante e ativa usando qualquer meio disponível –coaxial, cobre, fibra ou sem fio– de qualquer provedor com failover automático está se tornando a expectativa básica. Esta também é a funcionalidade básica do SD-WAN.

Mesmo para empresas com necessidades modestas de TI, é cada vez mais difícil fazer muita coisa sem conectividade de rede. Como resultado, a tolerância a interrupções está diminuindo.

SD-WAN é o futuro?

Finalmente, a SD-WAN está chegando às WANs tradicionais sob o pretexto de iniciativas de segurança cibernética. Seja um firewall como nó SD-WAN ou SD-WAN como âncora de borda de serviço de acesso seguro, as implantações orientadas para segurança cibernética estão substituindo WANs herdadas por SD-WAN em todos os setores e em organizações de todos os tamanhos.

Portanto, embora a SD-WAN ainda não tenha substituído completamente as WANs legadas —e não o fará nos próximos anos, dado o ritmo lento das mudanças em algumas organizações— ela está a caminho de fazê-lo. É importante ressaltar, porém, que a SD-WAN mudou o que empresas de todos os tipos esperam de sua WAN. Inevitavelmente, com o tempo, qualquer WAN oferecerá pelo menos o núcleo do que hoje é considerado funcionalidade SD-WAN.