5 tendências para serviços gerenciados SD-WAN

As empresas consomem WAN definida por software de várias maneiras, mas os serviços gerenciados continuam sendo o método mais popular à medida que a adoção continua. De acordo com um relatório da Enterprise Management Associates (EMA) de abril de 2023 que entrevistou 313 profissionais de TI, a porcentagem de empresas com SD-WAN gerenciada aumentou de 62% em 2020 para mais de 66% em 2023.

“Uma coisa que temos visto ao longo dos anos é uma mudança contínua no sentido do consumo de WAN definida por software como um serviço gerenciado”, disse Shamus McGillicuddy, vice-presidente de pesquisa da EMA.

Com serviços SD-WAN gerenciados, as organizações terceirizam o gerenciamento e as operações para provedores de serviços. Mas, mesmo que as empresas decidam operar a SD-WAN através da gestão de terceiros, é útil que se mantenham atualizadas sobre certas tendências para aumentar o sucesso da SD-WAN.

Cinco tendências de gestão de SD-WAN que as organizações devem considerar incluem:

Controladores SD-WAN Capacidades SD-WAN Consolidação de fornecedores Operações híbridas Redes alimentadas por IA

1. Avalie os principais controladores SD-WAN A EMA concluiu que a SD-WAN gerida é o método de consumo preferido por vários motivos. A garantia da rede foi o principal motivo entre quase 50% dos entrevistados que escolheram o SD-WAN gerenciado. Empresas e MSPs criam acordos de nível de serviço que definem requisitos de qualidade de serviço, disponibilidade e desempenho ideal, garantindo melhor a garantia da rede. Outros fatores incluíram economia de custos, relacionamentos existentes com os atuais provedores de serviços e integração mais fácil com outros serviços gerenciados, como comunicações unificadas como serviço e serviços de segurança. A facilidade de integração também pode ajudar a facilitar a transição para o Secure Access Service Edge (SASE), disse McGillicuddy. Empresas com SD-WAN gerenciada relataram maior sucesso na migração para SASE. Os serviços gerenciados unificados para SD-WAN e segurança também ajudam a simplificar o gerenciamento geral. De acordo com McGillicuddy, as organizações que usam um único MSP para SD-WAN e segurança de rede entregue na nuvem relataram menos dificuldades na migração para SASE.

2. Avalie as principais capacidades do SD-WAN As empresas também devem decidir quais recursos SD-WAN são mais importantes para suas organizações, considerando como os recursos podem melhorar o desempenho da rede e resolver problemas de rede, disse McGillicuddy. Quase 40% dos entrevistados relataram que problemas de largura de banda e latência eram alguns dos principais problemas de desempenho de aplicativos em suas WAN. “Você precisa de uma solução que possa resolver ambos os problemas”, disse McGillicuddy. “A conectividade SD-WAN deve minimizar a sobrecarga de túneis sobrepostos e rotear o tráfego da forma mais eficiente possível.” Os principais recursos de SD-WAN que as organizações consideraram importantes incluem o seguinte: Conectividade híbrida

Segurança de rede integrada

Observabilidade da rede nativa

Conectividade automatizada entre sites

3. Considere a consolidação de fornecedores As empresas com SD-WAN de vários fornecedores também devem considerar a consolidação de fornecedores, disse McGillicuddy. Cerca de 43% dos entrevistados disseram usar pelo menos dois provedores para serviços gerenciados de SD-WAN. “É surpreendentemente alto, mas não completamente surpreendente porque é um mercado bastante maduro no momento”, disse McGillicuddy. “Muitas pessoas usam SD-WAN há muito tempo, o que significa que há muita coisa acontecendo que introduz complexidade para os fornecedores.” As empresas usam vários provedores de SD-WAN por vários motivos, incluindo: Vários locais ou vários escritórios que funcionam como unidades de negócios independentes

Acordos de fusão e aquisição que utilizam fornecedores diferentes

Planeja migrar para um provedor de SD-WAN diferente Independentemente do motivo, McGillicuddy disse que as organizações com vários provedores de SD-WAN normalmente têm dificuldade para usar todos eles. “As pessoas que nos disseram que pertencem a vários fornecedores têm menos probabilidade de se sentirem bem-sucedidas com seus esforços de SD-WAN”, disse ele. Alguns problemas associados à SD-WAN de vários fornecedores incluem segurança inconsistente, lacunas de habilidades entre vários fornecedores e altos custos operacionais. McGillicuddy recomendou que as organizações considerassem uma abordagem consolidada do fornecedor para aliviar os desafios da SD-WAN.

4. Considere as operações híbridas como uma boa alternativa A EMA descobriu que a maioria das empresas normalmente opta por operações híbridas de SD-WAN, onde utilizam uma combinação de serviços geridos e cogeridos. Quase 58% das organizações disseram preferir operações híbridas, enquanto cerca de 25% das organizações disseram querer terceirizar completamente o gerenciamento para um MSP. Outros 15% disseram que sua organização gerencia SD-WAN internamente e menos de 3% disseram que ainda estavam decidindo. “SD-WAN gerenciada é a clara preferência do mundo empresarial, mas eles também não querem terceirizar completamente as operações”, disse McGillicuddy. “Eles veem um mundo onde desejam uma abordagem híbrida onde possam compartilhar responsabilidades com seu provedor de serviços gerenciados.” Além disso, McGillicuddy disse que as organizações que seguem uma abordagem de operações híbridas obtêm mais sucesso com suas implantações de SD-WAN.