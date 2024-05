Quatro tendências principais de SD-WAN a serem observadas

As tecnologias nem sempre evoluem sozinhas. Muitas vezes, as preferências dos clientes e a introdução de outras inovações ajudam a impulsionar a tecnologia original, gerando novas tendências. WAN definida por software é um exemplo.

Por exemplo, os primeiros adeptos do SD-WAN, assolados por problemas intratáveis ​​de WAN, implementaram o DIY SD-WAN. No entanto, essa abordagem tornou-se menos popular à medida que as empresas agora preferem implantações gerenciadas de SD-WAN. Os avanços em inteligência artificial, nuvem, trabalho remoto, 5G e tecnologias sem fio também ajudaram a impulsionar a adoção de SD-WAN.

SD-WAN é a espinha dorsal moderna de uma empresa distribuída, mas a forma como é entregue e usada continua a evoluir. No futuro, os profissionais de rede devem prestar atenção às seguintes tendências de SD-WAN:

A migração para SD-WAN é um lugar lógico para muitos departamentos de TI mudarem a terceirização e saírem completamente do negócio de WAN autogerenciada. Mais da metade de todas as implantações de SD-WAN agora envolvem SD-WAN gerenciada, em vez de uma implantação interna.

2. SD-WAN e acesso remoto seguro

Alguns provedores de acesso remoto seguro oferecem opções em um modelo semelhante ao da nuvem. Em vez de as empresas gerenciarem vários dispositivos VPN em data centers para permitir acesso remoto seguro aos serviços, elas adquirem conectividade segura como serviço.

Os usuários se conectam ao ponto de presença mais próximo e se comunicam a partir daí com o PoP do data center ou com o PoP do provedor de nuvem. A comunicação ocorre em um meio-termo seguro e privado.

Nos próximos anos, duas tendências de SD-WAN deverão tornar-se mais visíveis: combinar SD-WAN com tecnologia de acesso remoto seguro e substituir SD-WAN por acesso remoto seguro.

SD-WAN ajuda a promover acesso remoto seguro

A funcionalidade SD-WAN está relacionada à categoria de mercado Secure Access Service Edge (SASE). Por um lado, SD-WAN e acesso remoto seguro poderiam se unir, no estilo SASE, com frequência cada vez maior.

Endpoints pessoais para um SD-WAN, sejam dispositivos físicos ou virtuais, podem fornecer a conexão segura necessária do local de um usuário remoto para recursos corporativos locais ou na nuvem. SD-WAN não substitui completamente a opção de acesso remoto SASE padrão (uma plataforma de acesso à rede de confiança zero (ZTNA)) na maioria das organizações.

Fornecer um endpoint SD-WAN para cada membro da equipe pode se tornar incontrolável à medida que o número de funcionários aumenta. Alguns serviços não conseguem lidar com 5.000 sites, muito menos 50.000. Os serviços ZTNA não apresentam esse problema e geralmente podem acomodar qualquer número de funcionários.

Acesso remoto seguro substituindo SD-WAN

Por outro lado, as organizações às vezes descobrem que a revolução da nuvem questiona o valor e a utilidade atuais da WAN.

Com o tráfego de usuários indo principalmente para serviços em nuvem, o trabalho tradicional da WAN (movimento do tráfego interno para interno entre sites corporativos) agora representa um quarto ou menos do tráfego típico da WAN. Percebendo quão pouco resta deste trabalho, as organizações estão se perguntando por que deveriam dedicar uma rede cara para transportar quantidades pequenas e decrescentes de tráfego que normalmente só importam para uma pequena fração de sites.

O acesso remoto seguro a partir de endpoints, seja usando uma plataforma ZTNA ou um produto de perímetro definido por software (SDP), pode atender a um número crescente de necessidades de filiais. Portanto, um número crescente de organizações está abandonando sua WAN ou SD-WAN tradicional em alguns ou todos os locais e fazendo com que a equipe utilize o acesso remoto seguro.

Portanto, outra tendência da SD-WAN é o acesso remoto seguro que substitui completamente uma WAN ou SD-WAN tradicional. O acesso remoto seguro sem as dores de cabeça de uma VPN legada, seja usando um serviço de borda ou um produto SDP executado na internet pública, poderia atender a um número crescente de necessidades de trabalhadores e empresas.