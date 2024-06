SD-WAN vs VPN: como se comparam?

A WAN definida por software às vezes é comercializada como uma versão aprimorada de uma rede privada virtual (ou VPN) pela internet. No entanto, muitas equipes de TI desejam compreender em um nível mais profundo as diferenças e semelhanças fundamentais entre os serviços SD-WAN e VPN.

Este guia examina essas semelhanças e diferenças para ajudar as equipes de TI a decidir qual tecnologia é melhor para suas organizações.

As VPNs padrão oferecem conectividade WAN simples usando um túnel autenticado e criptografado. Como resultado, os serviços VPN são normalmente simples, de baixo custo e fáceis de implementar. No entanto, esta funcionalidade simples tem vantagens e desvantagens.

Uma VPN pode funcionar bem para pequenas empresas que operam em um único backbone IP. No entanto, para empresas maiores com vários locais, uma VPN IPsec pode causar problemas de latência e desempenho em aplicações de voz e vídeo.

No seu nível mais básico, uma VPN prioriza aplicativos e tráfego antes de criptografá-los. Porém, quando o tráfego trafega dentro de um túnel criptografado, ele não terá prioridade, pois o cabeçalho é criptografado e não pode ser visto. O resultado é uma rede de melhor esforço que suporta tráfego com um nível de desempenho razoável.

A missão fundamental de uma VPN IPsec é descartar pacotes autenticados. Todo o tráfego entre endpoints é criptografado no mais alto nível, o que constitui a base de uma VPN na Internet. As VPNs podem ser simples e econômicas, mas também podem ser problemáticas quando se trata de garantir o desempenho da rede.

As VPNs usam protocolos da Internet como parte do mecanismo para criptografar o tráfego. Abaixo estão dois tipos comuns de VPNs:

A tecnologia VPN ganhou destaque durante a pandemia da COVID-19, quando os funcionários precisavam trabalhar remotamente e compartilhar dados com segurança. As VPNs atuaram como um perímetro proxy. Uma VPN usada em cenários de trabalho remoto normalmente é baseada em software e instalada em um dispositivo como um cliente VPN. A outra extremidade do túnel pode ser um software ou um dispositivo VPN. A VPN criptografa todo o tráfego de saída e descriptografa todo o tráfego de entrada, criando um túnel criptografado.

Dispositivos e clientes SD-WAN oferecem capacidade multifuncional fácil de usar. No entanto, a promessa original da SD-WAN ocorre quando cada dispositivo ou cliente se torna um canal rápido para um servidor de gerenciamento centralizado. Em outras palavras, as empresas podem ajustar o uso dos serviços SD-WAN para abordar elementos mais complexos ou quaisquer elementos que atendam às suas necessidades gerais.

Um dos aspectos positivos do SD-WAN é a visibilidade que proporciona em redes distribuídas. Caso contrário, seria difícil para as organizações alcançarem esta visibilidade. A SD-WAN aplica então políticas centralizadas a endpoints visíveis.

SD-WAN é baseado em uma arquitetura WAN virtual que usa software em vez de hardware para conectar várias LANs . Isto significa que uma arquitetura SD-WAN não requer roteadores especializados. Em vez disso, o SD-WAN funciona direcionando o tráfego através de conexões padrão de Internet para garantir um desempenho ideal de acordo com os requisitos do negócio.

As empresas modernas normalmente usam vários ambientes de trabalho, incluindo nuvens híbridas, remotas, micro e multifiliais. Essa situação múltipla significa que as cargas de trabalho e o controle de acesso são difíceis de gerenciar, e a conectividade mal configurada pode afetar o desempenho se os usuários forem canalizados para pontos de gerenciamento centralizados.

As diferenças entre SD-WAN e VPN

Agora que exploramos os prós e os contras das VPNs e SD-WAN, vejamos as principais diferenças entre as tecnologias.

Capacidades SDN

As principais diferenças entre uma VPN IPsec padrão e uma SD-WAN centram-se nas ofertas de rede definida por software (SDN) ricas em recursos nas quais a tecnologia SD-WAN se baseia. SDN consolida opções em uma única plataforma que está disponível como hardware com acesso virtualizado ou de cliente. Além disso, SD-WAN atua como uma coleção de diferentes aspectos dos recursos WAN consolidados em uma única plataforma com facilidade de gerenciamento.

Inteligência de roteamento

Ambas as extremidades do transporte VPN devem proteger o tráfego, reduzir o acesso com base em permissões, realizar a otimização da WAN e selecionar a melhor rota para o roteamento ideal do tráfego. As VPNs padrão geralmente não incluem inteligência para rotear o tráfego com base no caminho ideal e seguro. Dito isto, algumas empresas ainda precisam implementar serviços VPN sem funcionalidade SD-WAN, como implantações temporárias em escritórios ou locais com requisitos simples.

Segurança

É importante observar que a criptografia VPN ponta a ponta é apenas um pequeno componente da segurança geral. As equipes de TI são responsáveis por oferecer suporte aos usuários com trabalho remoto baseado em nuvem, parceiros, aplicativos de produtividade e muito mais. Essa matriz complexa de usuários e dispositivos é melhor protegida usando princípios de confiança zero. Vários serviços de segurança podem ser integrados ao SD-WAN para fornecer uma arquitetura abrangente com capacidade de confiança zero.

A SD-WAN pode impor segurança de confiança zero quando ofertas de segurança adicionais são integradas em toda a arquitetura para evitar violações. Por exemplo, Secure Access Service Edge (SASE) é uma arquitetura unificadora que mescla funcionalidade e segurança SD-WAN. Integrado a uma arquitetura SASE, o SD-WAN pode impor princípios de segurança de confiança zero para proteger o acesso aos recursos, independentemente de onde os usuários, dispositivos, aplicativos ou cargas de trabalho estejam localizados.