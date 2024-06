WAN tradicional vs. SD-WAN: como eles se comparam?

A nova estratégia de WAN definida por software melhora a implantação e o gerenciamento de WAN. Ao considerar a diferença entre a WAN tradicional e a SD-WAN, vários componentes importantes entram em jogo.

Embora ambas as implementações de rede dependam de algum tipo de circuito –como MPLS, banda larga, Ethernet ou celular– e tenham algum tipo de hardware de endpoint de roteamento na origem e no destino da conexão, diferenças significativas também são evidentes.

Por exemplo, SD-WANs possuem uma sobreposição de software para provisionamento e gerenciamento de conexões. Este software contém todas as informações de conexão, informações de segurança e informações de rede. As WANs tradicionais normalmente têm essas informações programadas diretamente no dispositivo por meio de linhas de comando, em vez de serem gerenciadas por software.

Além disso, o SD-WAN normalmente possui um controlador centralizado que permite o gerenciamento de múltiplas conexões WAN ao mesmo tempo, centralizando as políticas WAN. Esse recurso elimina a necessidade de programar cada terminal individualmente ao fazer alterações.