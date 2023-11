Commvault une forças com empresas líderes em segurança e IA

De acordo com um estudo recente da IDC encomendado pela Commvault, 61% dos entrevistados acreditam que a perda de dados nos próximos 12 meses devido ao acesso cada vez mais sofisticado é "provável" ou "muito provável". Devido a essas preocupações contínuas, a Commvault acredita que a colaboração é fundamental.

É por isso que a Commvault anunciou que está unindo seus tecnologias de resiliência cibernética e inteligência de dados com soluções de segurança cibernética, inteligência artificial (IA) e nuvem de outros fornecedores. Os líderes da indústria nestas áreas estão se integrando à recém-anunciada plataforma Commvault Cloud para oferecer aos clientes conjuntos mais formas de detectar, proteger e responder rapidamente a potenciais ameaças e ataques, melhorando também a visibilidade e a governança dos dados.

A Commvault está trabalhando com parceiros em toda a cadeia de ferramentas de segurança, incluindo: gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM), orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR), detecção e resposta de rede, detecção e avaliação de vulnerabilidades e de ameaças, gerenciamento de incidentes bem como governança e privacidade de dados.

“Nossa pesquisa recente sobre o estado da preparação contra ransomware mostra que organizações em todo o mundo desejam que seus fornecedores de proteção de dados trabalhem diretamente com as principais ferramentas de segurança e provedores de serviços. Estas integrações entre os parceiros do ecossistema de segurança e IA e Commvault Cloud podem desempenhar um papel fundamental para ajudar as empresas a melhorar a sua postura de segurança, ao mesmo tempo que elevam a governança dos dados”, disse Christophe Bertrand, diretor de prática ESG.

No início deste ano, a Commvault anunciou integrações com a Microsoft Sentinel e Palo Alto Networks. Hoje, o conjunto completo e expansivo de parceiros de segurança e IA que estão integrados ao Commvault Cloud inclui:

Avira (parte da Gen) : visa proteger o mundo on-line fornecendo produtos e serviços de segurança cibernética, tanto diretamente aos consumidores quanto por meio de APIs para muitas das empresas de segurança cibernética mais conhecidas do setor.

: visa proteger o mundo on-line fornecendo produtos e serviços de segurança cibernética, tanto diretamente aos consumidores quanto por meio de APIs para muitas das empresas de segurança cibernética mais conhecidas do setor. Darktrace: Usando IA que aprende em tempo real sobre os dados exclusivos de cada negócio, os produtos de IA cibernética da Darktrace são projetados para ajudar organizações de todos os tamanhos a prevenir, detectar, responder e se recuperar de interrupções cibernéticas.

Databricks: combina o melhor em data warehouses e data lakes para oferecer uma plataforma aberta e unificada para dados e IA.

combina o melhor em data warehouses e data lakes para oferecer uma plataforma aberta e unificada para dados e IA. Entrust: fornecedor global de soluções de segurança e identidade de dados, líder em criptografia pós-quântica e criptografia de dados para proteger dados contra ameaças atuais e futuras, aumentando a resiliência cibernética.