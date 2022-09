Orange e Netskope anunciam parceria para oferta SSE

A Orange Business Services, uma empresa global de serviços digitais nativos das redes, a Orange Cyberdefense, fornecedora de serviços de segurança cibernética, e a Netskope, fornecedor de soluções Secure Access Service Edge (SASE), anunciam a parceria para fornecer uma nova solução da borda de serviço de segurança (Security Service Edge ou SSE) integrada na plataforma Orange Telco Cloud.

“Enquanto o SSE aborda os desafios de segurança, as empresas precisam incorporá-los em estratégias de conectividade abrangentes para obter todos os benefícios de SASE”, diz um comunicado.

Com o acordo, a solução irá somar a experiência em segurança da Orange Cyberdefense com a presença global da nuvem privada e liderança em SSE da Netskope. A novidade permitirá que a Orange Business Services ofereça segurança consistente na internet dentro e fora das redes –o que ajudará os clientes corporativos a aumentarem a proteção contra perda de dados e contra o volume crescente de ameaças sofisticadas por meio da nuvem, web e aplicações privadas.

“A solução gerenciada de forma compartilhada reduzirá a complexidade para as empresas, fornecendo segurança em nuvem por meio da plataforma Telco Cloud da Orange Business Services. A Plataforma Telco Cloud é uma revolução na forma como as redes são construídas, operadas e geridas. Por ser definida por software, a solução facilita a otimização das cargas de trabalho do setor de telecomunicações, entregando mais agilidade e redução de custos”, diz eles do Netskope.

Segundo o fornecedor, esta arquitetura híbrida incorpora os pontos de presença (POPs) da Netskope dentro da rede Orange, fortalecendo a proposta de valor ao cliente Orange ao entregar os benefícios da rede Orange, incluindo velocidade, ao mesmo tempo em que permite aos clientes aproveitar o poder do Netskope Intelligent SSE. A solução da Netskope oferece visibilidade granular e proteção de dados e contra ameaças em tempo real para serviços em nuvem, websites e aplicações privadas acessados de qualquer lugar, em qualquer dispositivo.

"Esta parceria é uma parte importante do nosso conceito da Evolution Platform, projetada para simplificar a conectividade, a nuvem, a segurança e o suporte aos resultados comerciais de ponta a ponta. Com o acordo, será possível fornecer proteção em tempo real para nossos usuários, aplicações e dados, onde quer que estejam", diz Aliette Mousnier-Lompré, CEO da Orange Business Services.