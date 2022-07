A AWS aconselhou a abordar cibersegurança com uma visão holística

A Amazon Web Services (AWS) realizou, nos dias 21 e 28 de junho, o evento online “Cibersegurança na AWS - Como evitar, identificar e responder aos ataques para proteger a sua organização''. Foram dois encontros inéditos e gratuitos com cinco webinars no total, com foco na segurança dos clientes e parceiros AWS.

No primeiro dia, os participantes puderam participar de três conferências sobre: como identificar ativos, pessoas e sistemas para governança e conformidade; como proteger sistemas críticos e dados confidenciais na nuvem AWS; e como detectar eventos relacionados à segurança com recursos contínuos de monitoramento e alerta. No segundo dia, o foco estava na resposta e recuperação de eventos relacionados à segurança.

O objetivo do evento foi fornecer aos profissionais de nuvem e segurança as ferramentas essenciais de segurança cibernética, desde a fase de identificação até as etapas de resposta e recuperação de eventos.

De acordo com AWS, durante esta série de apresentações on-line, os profissionais de nuvem e segurança aprenderam como obter as ferramentas essenciais em todas as principais funções de segurança, incluindo identificação e proteção de dados confidenciais, detecção e resposta a eventos relacionados à segurança e implementação de mecanismos de recuperação para aumentar a resiliência.

As conferências foram dadas pelos seguintes palestrantes: Ernesto "Tito" dos Santos, arquiteto de soluções da AWS para o Setor Público; Leonardo Azize Martins, arquiteto de Infraestrutura Cloud em Professional Services para AWS Setor Público; Alysson Oliveira, arquiteto de soluções da AWS para o Setor Público; Bruno Silveira, gerente de Arquitetura de Soluções da AWS; e Thais Nardo, manager of Partner Solutions Architecture - AWS América Latina e Caribe.